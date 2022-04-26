Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 26 Nisan 2022

Altının ons fiyatı, 26 Nisan 2022 Salı günü 1.901 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 902 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.070 TL.

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Altın fiyatları, paladyum fiyatlarının dünkü seansta Çin’deki tecrit uygulamalarının talebi azaltacağı yönünde beklentiler nedeniyle bir ayın dip seviyesine gerilemesinin ardından bugün toparlanmasıyla ve doların dün iki yılın zirvesini görmesinin ardından gerilemeye başlamasıyla yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dünkü seansta 29 Mart’tan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün %0.3 artışla 1,903.97 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri %0.4 artışla 1,903.70 dolara yükseldi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 894 TL, satış 902 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 918 TL. 16 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 26 Nisan 2022 Salı günü 9.005 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.460 TL, satış 1.490 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.518 TL. 28 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.010, satış 6.070 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.186. 116 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.922 TL, satış 2.982 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.036 TL. 54 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.907 TL, satış 5.967 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.073 TL. 106 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.894, satış 5.954 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.060 TL. 104 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 26 NİSAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 26 Nisan 2022 altın yorumları: Gram/Altın'da haftanın ilk işlem gününde satış baskısı artarken, %1.51 oranında düşüş ile 901.89TL'den kapanış gerçekleşti. Dün yaşanan satış sonrasında ara desteklerin hızla kırıldığını görüyoruz. Saatlik grafiklerde göstergelerin pozitif görünümüne rağmen günlük bazda baktığımızda göstergelerde zayıf görünümün devam ettiğini görüyoruz.

Gün içi hareketlerde 898 ve 905 seviyeleri ilk destek ve direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Saatlik grafiklerde düşüş kanal direnci konumunda olan 905TL seviyesinin kırılabilmesi tepki ataklarına ivme kazandıracaktır.