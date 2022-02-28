Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 28 Şubat 2022

Altının ons fiyatı, 28 Şubat 2022 Pazartesi günü 1.907 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 861 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.792 TL

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları, Putin’in nükleer güçleri “yüksek alarma” geçirdiğini açıklamasının ardından güvenli liman olarak görülen varlıklara olan talebin artmasıyla %1’in üzerinde yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %1 artarak 1,906.11 dolara yükseldi. Altın bu ay yaklaşık %6 değer kazanarak Mayıs 2021’den bu yana en iyi aylık performansını gösterdi. ABD vadeli işlemleri %1.1 artarak 1,909.00 dolara yükseldi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 853 TL, satış 861. Geçen hafta gram altının satış değeri 837 TL. 24 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 28 Şubat 2022 Pazartesi günü 8.421 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.394 TL, satış 1.422 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.384 TL. 38 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.734 TL, satış 5.792 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış 5.639 TL. 153 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.784 TL, satış 2.841 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.768 TL. 73 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.619 TL, satış 5.676 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.536 TL. 140 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.613 TL, satış 5.670 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.524 TL. 146 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 28 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 28 Şubat 2022 altın yorumları: Gram altında da geçen hafta değerlendirdiğimiz jeopolitik riskin kur ve ons altın üzerine etkileri ile fiyatlanma devam ediyor. Geçen hafta 835TL seviyelerine gerileyen gram altın hafta sonu savaş gerginliğinin nükleer savaşa dönüşme riski ve Rusya'nın swift kanallarının kapatılması ile tekrar artarken bu haftaya 870TL seviyesine yükselerek başladı.

Bugün piyasa gelişmeleri değerlendirmeye devam ederken gerçekleşecek görüşmenin gerginliği azaltma noktasında sınırlı kalma ihtimali yüksek. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 870 ve 885 TL seviyesi direnç, 850 TL ve 840 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.