Altın fiyatları Ukrayna’dan gelen haberlerle uçtu: Yükseliş sürecek mi?

Altın fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekatın ardından sert yükselirken yukarı yönlü fiyat hareketliliğinin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Spot piyasada altın, ons başına 1905 dolar seviyelerinden 1950 seviyelerine çıkarken gözler 2 bin seviyesine çevrildi. Uzmanlar fiyat hareketlerinin askeri harekatın seyrine bağlı olduğunu belirtti.

Serkan ÜSTÜN

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya askeri operasyon başlatmasının ardından dünya borsaları geriledi. ABD tahvil getirileri düşerken, dolar, altın ve petrol fiyatları keskin şekilde yükseldi.

Ukrayna’daki askeri hareketlilik, güvenli liman olarak görülen altını hareketlendirdi. Yatırımcılar riskli yatırım araçlarından kaçarken güvenli limana yöneldi. Altındaki sert yükselişin sürüp sürmeyeceği ise merak konusu oldu.

Konu ile ilgili Sozcu.com.tr’ye değerlendirmelerde bulunan altın ve para piyasaları Mehmet Ali Yıldırımtürk, altındaki yukarı yönlü hareketin devam edip etmeyeceğinin savaşın seyrine bağlı olduğunu söyledi.

ALTINDA YÜKSELİŞ

Altın fiyatları, bir süredir Ukrayna geriliminden destek bulurken ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım döngüsüne başlayacak olması dolayısıyla baskılanıyordu. Ancak Ukrayna’da askeri hareketliliğin başlamasının ardından yaşanan gelişmeler önümüzdeki ay kritik öneme sahip Fed'in faiz artıracağı toplantıyı kısmen unutturdu.

İşgal haberinin ardından ons altın fiyatı 1905 dolar seviyelerinden 1952 dolara kadar fırladı. Gram altın fiyatı da 889 TL’yi geçti. Altın, haziran 2021’den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye tırmandı.

ALTIN 2 BİN DOLARI GEÇER Mİ?

Altın fiyatlarında Ukrayna etkisiyle yükseliş sürerken gözler 2 bin dolar sınırına çevrildi. Uzmanlar savaşın uzaması halinde altında 2 bin seviyesinin kırılabileceğini söylerken harekatın sınırlı kalması altında yönü aşağı çevirebilir.

Küresel altın ticareti yapan Avustralya merkezli ABC Bullion isimli kuruluşun Genel Müdürü Nicholas Frappell Bloomberg tarafından aktarılan değerlendirmesinde, “Piyasa henüz altın fiyatını yeni bir zirveye taşıyacak türden haberler görmedi” dedi.

Altın ticareti yapan Avustralya merkezli Guardian Gold’un iş geliştirme müdürü John Feeney, Bloomberg’in aktardığı açıklamasında, “Şu anda piyasalarda güvenli limana büyük bir kaçış yaşanıyor. Kripto piyasaları yuvarlanırken tek gerçek güvenli liman altın gibi görünüyor” dedi.

‘1950 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ’

Konu ile ilgili sozcu.com.tr’ye değerlendirmelerde bulunan altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise altındaki yükselişin savaşın seyrine bağlı olduğunu belirtti.

Yıldırımtürk şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ortada bir belirsizlik var. Şu anda ekonomik yaptırımlarla bu işin önüne geçilmesi pek mümkün görülmüyor. Rusya da bu konuda ısrarcı. 1950 dolar önemli bir seviye. Geçen sene de uzun süre oralarda kalmıştı.

1950 dolar seviyesi geçilirse 2 bin, 2 bin 50, 2 bin 75 dolar seviyeleri görülebilir. Uluslararası kuruluşların araya girmesi ve ortalığı yatıştırmaya çalışması gibi gelişmeler gerçekleşirse altı ons başına 1870-1880 dolar seviyesine gerileyebilir. Ancak bu zayıf bir ihtimal.”

‘HAREKAT SINIRLI KALIRSA ALTIN GERİ ÇEKİLİR’

Harekatın Donbass bölgesi ile sınırlı kalması halinde altının ons başına 1950 dolardan 1875-1985 dolar seviyelerine sert bir şekilde geri çekilebileceğini ancak daha aşağısının şimdilik zor göründüğünü belirten Yıldırımtürk, Brent petrolün varil başına 100 doların üstüne çıktığını ve doğalgaz fiyatlarının arttığını hatırlatarak “Orada sadece jeopolitik gerginlik değil, enflasyon da satın alınmaya başlanacak. Doğalgaz ve petrol fiyatlarının hemen gerileyeceği kanaatinde değilim. Enerji fiyatları enflasyonu zaten etkiliyor. Bu etki devam edebilir. Altın o durumda enflasyonu da satın almaya başlayabilir. O yüzden altın fiyatlarının çok fazla gerileyeceği kanaatinde değilim” dedi.

DEV ÜRETİCİ

Altın genel olarak askeri hareketlilik sırasında güvenli liman özelliği nedeniyle yükselse de Rusya’nın düze üzerindeki önemli değerli metal üreticilerinden biri olması da fiyat hareketliliğini etkileyen gelişmelerden biri.

Rusya dünyanın en büyük üçüncü altın üreticisi ve Rusya merkezli dev şirket Nornickel aynı zamanda paladyum ve platinin de büyük üreticilerinden biri. Rusya 2021 yılında 2,6 milyon birim ons paladyumla küresel üretiminin yüzde 40'ını, 641 bin ons platin ile de toplam üretimimin yaklaşık yüzde 10'unu sağlamış oldu.

DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Altın piyasasındaki hareketlenmeyle birlikte diğer değerli metallerin değerinde de artış meydana geldi. Gümüş de ons başına yüzde 2’nin üzerinde değer kazanarak 25 doların üzerine yükseldi.

Platin yüzde 2 yükselişle 1117 dolardan işlem görürken paladyum ise yüzde 4,3 yükselişle 2 bin 590 doları geçti.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Dolar/TL’nin de sabah saatlerinde 13,70’li seviyelerden yukarı yönlü hareket ederek 14 seviyesinin üstüne çıkması sonucu, spot piyasadaki fiyatlanmanın da etkisiyle gram altın fiyatları 900 liraya yaklaştı.

Gram altın 886 TL’den hareket ederken çeyrek altın 1444 TL alış ve 1465 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Cumhuriyet altını ise 5 bin 780 TL alış ve 5 bin 854 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

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