Altın fiyatları yükselişte

Altın fiyatları, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin etkisiyle yükseldi. Güvenli liman olma özelliği ön plana çıkan altın fiyatları Putin-Macron görüşmesinin ardından son bir haftanın zirvesine yükseldi. İç piyasada ise dolar/TL'nin 13,60 civarında işlem görmesi nedeniyle gram altın fiyatları 800 TL'ye yaklaştı.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları son bir haftanın en yükseğinde. ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının enflasyonla mücadele ve sıkı para politikası hamleleriyle baskılanırken Rusya ve batılı ülkeler arasındaki Ukrayna gerilimi altının güvenli liman olma özelliğini ön plana çıkardı.

Altın spot piyasada jeopolitik gelişmeleri ve merkez bankalarını takip ederken iç piyasada ise dolar/TL’deki fiyatlanma ile yön buldu.

Fransa Başkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün gerçekleştirdikleri görüşme oldukça soğuk bir havada geçti. Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Kuzey Akım 2 Boru Hattı ile ilgili sürecin sona ereceğini belirtmesi jeopolitik risklerin artacağı endişesi ile altın fiyatlarını yükseltti.

İKİLİDEN MESAJLAR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında gelecek birkaç günün Ukrayna hakkındaki gerginlik için belirleyici olacağını söyledi.

Putin de Rusya’nın Ukrayna sınırına askeri birlik konuşlandırmasından bu yana batılı bir lider ile gerçekleştirdiği ilk görüşmenin önemli olduğunu ifade etti. Ancak Ukrayna’nın NATO’ya katılması durumunda Avrupa’nın çatışmanın içine çekilme ihtimali olduğunu belirtti.

SPOT PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Ukrayna geriliminden gelen bu haberler altın fiyatlarının güvenli liman özelliğini ön plana çıkartarak yükselmesine sebep oldu.

Piyasalar aynı zamanda Fed’in sıkılaştırma takvimi için oldukça önemli bir unsur olan ABD enflasyon verilerini beklerken altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 26 Ocak’tan bu yana görülen en yüksek seviyeye yükseldi. Altın ons başına 1821 dolar seviyesinden işlem gördü.

Gümüş ise bir miktar gerileyerek ons başına 22 dolar seviyesinden işlem gördü.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

İç piyasada altın fiyatları küresel gelişmelerin belirlediği ons altın fiyatının yanında Dolar/TL’deki seyri de takip ediyor. Ay başından bu yana dar banta işlem gören dolar/TL sabah saatlerinde 13,60’lı seviyelerde seyrederken gram altın da 800 TL seviyesinin hemen altında değerlendi.

Gram altın 796 TL’den işlem görürken çeyrek altın 1293 TL alış ve 1312 TL satış fiyatıyla, Cumhuriyet altını ise 5 bin 171 TL alış ve 5 bin 230 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

ALTIN PİYASASI HANGİ GELİŞMELERİ İZLEYECEK?

Altın fiyatları önümüzdeki süreçte merkez bankalarının sıkılaştırma takvimlerini ve Ukrayna gerilimini yakından izleyecek. Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesinin, yatırımcının herhangi bir faiz-fon getirisi olmayan altında durmasını zorlaştıracağı öngörülüyor.

Geçtiğimiz hafta daha sıkılaştırma yanlısı bir tutum göstereceği düşünülen Avrupa Merkez Bankası’nın açıklamalarının ardından yatırımcılar euro bölgesi ve ABD’den faiz artırımı hakkında ipucu verecek tüm verileri izliyorlar.

Ayrıca ABD’nin ekonomik verileri de yakıdan izlenecek. ABD’nin perşembe günü yayımlanacak olan ocak ayı enflasyon verilerinin, çekirdek enflasyonun 1982’den bu yana görülen en hızlı artışı gösterebileceği düşünülüyor.

ABD enflasyonundaki hızlanma Fed’in para politikasının belirleyici unsurlarından birisi. Fed’den gelecek olası sıkılaştırma hamleleri de ABD dolarının değerini yükselterek değerli metal üzerinde baskı yapabilecek bir unsur olarak görülüyor.

BANKALARIN ALTIN TAHMİNLERİ

Altın fiyatlarına ilişkin bankalar ve analistler geçtiğimiz haftalarda farklı tahminlerde bulunurken 2022'de değerli metal enflasyonu ve merkez bankalarını yakından izleyecek.

ABD merkezli küresel yatırım bankası Goldman Sachs 12 aylık fiyat tahminini 2 bin dolardan 2 bin 150 dolara yükseltti. Kanada Bankası Scotia Bank ise Fed’in faiz artışlarını erkene çekeceği beklentisiyle, 2022 yılı için ortalama fiyat beklentisini 50 dolar düşürdü ve ons başına 1800 dolar düzeyine indirdi.

Diğer yandan İsviçre merkezli banka UBS, ABD'de yükselen enflasyon nedeniyle reel faiz oranlarının yükseltilmesi sonucu 2022 sonuna kadar altın fiyatının ons başına 1650 dolar seviyesine düşebileceği tahmininde bulundu.

Değerli metaller üzerindeki küresel otorite olarak kabul edilen Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) de 2022 yıl sonu tahminlerine ilişkin son raporunu açıkladı. 34 analistle yapılan ankete göre uzmanların yıl sonuna ilişkin beklentileri altın fiyatlarının nispeten sabit kalacağı yönünde. 34 analistin fiyat tahminlerinin ortalaması 1801,90 dolar oldu.

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