Altın fiyatlarında sert artış

ABD'nin Rusya'dan petrol ithalatını yasaklama planını açıklamasıyla altın fiyatları fırladı. Ons altın iki yıl sonra ilk kez 2 bin doları aştı. Dolar/TL'nin de yükselişiyle gram altında 924 TL seviyesi görüldü.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin devamı ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Rusya’dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklaması, küresel piyasaları sarstı.

Petrolle birlikte fiyatları da sıçrarken, ons altında Ağustos 2020 sonrasında ilk kez 2 bin dolar seviyesi aşıldı ve 2005 dolar seviyesi görüldü.

Osn altın, Ağustos 2020’de 2 bin 89 doları görmüştü.

Geçen hafta yüzde 4 artışla Temmuz 2020 sonrasındaki en iyi haftasını geçiren ons altın, haftayı 1970 dolar seviyesinde kapatmıştı.

Dolarda gece saatlerinde 14,38 seviyesi görülürken, gram altın da gece saatlerinde 923 TL’yi gördü.

PLANI ABD DIŞİŞLERİ BAKANI AÇIKLADI

Dün Amerikan NBC kanalında yayımlanan “Meet the Press” programına katılan Blinken, “Rusya’nın ülkelerimize petrol satışını yasaklamayı Avrupalı ortaklarımızla aktif bir şekilde tartışıyoruz. Ancak aynı zamanda küresel petrol arzını istikrarlı şekilde sürdürme konusunu da görüşüyoruz.” demişti.

Ukrayna’da savaşın devam etmesi ve ABD ile Avrupa Birliği’nin Rusya’ya karşı yaptırımları giderek sertleştirmesi, küresel ekonomide enflasyon ve kriz korkusunu artırıyor. Bu durum, yatırımcıların ‘güvenli liman’ olarak görülen altın gibi değerli metallere yönelmesinde etkili oluyor.

2 BİN 142 DOLAR TAHMİNİ

Singapur merkezli SAV Markets stratejisti Shyam Devani, “Enerji ve gıda fiyatları belirgin bir şekilde artarken güvenli limanlara yöneliş, bir süre daha altını desteklemeye devam edecek” dedi.

Devani, mevcut ortamda enflasyon sorununun önüne geçilememesi nedeniyle ons altında 2 bin 142 dolar seviyesinin görülebileceğini belirtti.

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