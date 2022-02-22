Altın fiyatlarında Ukrayna yükselişi

Altın fiyatlarında Doğu Avrupa'daki jeopolitik gerilimlerin tırmanmasıyla birlikte yükseliş sürüyor. Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'taki yönetimleri tanımasının ve bölgede askeri hareketliliğin artmasının ardından güvenli liman olarak görülen altına talep arttı. İşte altın piyasasında son durum...

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, Rusya’nın Donetsk ve Luhansk’ı tanımasının ve bölgede tansiyonun artmasının ardından dokuz ayın zirve seviyesine yaklaştı. Doğu Avrupa’da gerilimin tırmanması, güvenli liman olarak görülen varlıklara talebi artırdı.

Son dönemlerde jeopolitik risklerin artmasıyla altının fiyatı ekim ayından bu yana yükselişte. Geçtiğimiz hafta Ukrayna’da tansiyonun yükselmesi sonucu dikkate değer bir yükseliş kaydeden altın, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konuşmasının ardından tekrar hareketlendi.

PUTİN’İN AÇIKLAMASI ALTINI HAREKETLENDİRDİ

Putin, Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgelerini dün resmi olarak tanımasının ardından bugün askeri birliklerin iki bölgeye konuşlanması talimatını verdi.

Batılı devletler, Rusya’nın bu hamlesiyle tırmanmaya devam eden Ukrayna krizinin Doğu Avrupa’da savaş çıkmasına neden olabileceği yönünde endişeli.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy bugün Rusya’nın desteklediği ayrılıkçıların kontrolündeki iki bölgeyi resmi olarak tanıması konusunda “acil olarak” bir karşılık hazırladığını belirtti.

Dün haftanın ilk işlem gününde ABD ve Rusya arasında görüşmelerin gerçekleştirileceği haberi sonrası tansiyon az da olsa düşmüştü. Ancak gece saatlerinde yaşanan gelişmeler altınına olan talebi kuvvetlendirdi.

SPOT PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Tüm bu gerilimlerin ardından güvenli liman özelliği ön plana çıkan altının spot piyasadaki ons fiyatı gün içerisinde 1913 dolar ile 1 Haziran’dan bu yana görülen en yüksek seviyeyi kaydetti. Sonrasında sabah saatlerinde spot piyasada altın ons başına 1909 dolardan işlem gördü.

ABD altın vadeli işlemleri ise 1910 dolara yükseldi.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da gram altın, altının ons cinsinden yükselişi ve dolar/TL'nin yatay bantta hareket etmesiyle geçen haftayı 833 TL’den kapatmıştı.

Dün gün içinde altın fiyatlarında tansiyonun kısmen düşmesinin ardından hafif geri çekilme yaşayan gram altın, Putin’in akşam saatlerinde gerçekleştirdiği konuşmayla birlikte sabah ilk işlem saatlerine hareketli başladı.

Piyasalardaki Ukrayna geriliminin etkisiyle Dolar/TL’nin yukarı doğru hareketlenmesi ve ons altındaki yükseliş gram altın fiyatlarını da yukarı çekti. Dolar/TL’nin 13,75 seviyesine yükselmesinin ardından gram altın fiyatları 845 TL’yi görürken, çeyrek altın 1378 TL alış ve 1395 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Cumhuriyet altını ise 5 bin 502 TL alış ve 5 bin 557 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

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