Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden zam tepkisi

Akaryakıta büyük miktarda zam yapılacağının duyurulmasının ardından açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, "EGO Genel Müdürlüğü'nün toplam geliri, sadece akaryakıt giderini karşılayamaz duruma geldi. Toplu ulaşımda fiyat artışını kaçınılmaz kılan bu zamları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi de akaryakıta yapılan dev zamlarla ilgili açıklamada bulundu. Belediyenin açıklamasında, EGO Genel Müdürlüğü’nün toplam gelirinin, sadece akaryakıt giderini karşılayamaz duruma geldiği belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasında, 26 Şubat'ta uygulanacak zamlarla toplu taşımada kişi başı maliyetin 9,17 TL'ye yükseleceği belirtilerek, “Toplu ulaşımda fiyat artışını kaçınılmaz kılan bu zamları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” denildi.

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