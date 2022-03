Apple’ın kurucusundan yatırımcılar ve girişimciler için ipuçları

Teknoloji devi Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak bir röportajında yatırım sırlarını aktardı. Girişimcilerin olabildiğince düşük maliyetle işe başlaması gerektiğini belirten Wozniak, kredilerle çok fazla açılmaya son derece karşı olduğunu belirtti. Söyleşide popüler yatırım aracı kriptoları da yorumlayan iş insanı bu konuda oldukça şüpheci.

Steve Jobs’la birlikte teknoloji devi Apple’ı kuran Steve Wozniak, yatırım ve girişimlerle ilgili çeşitli ipuçları verdi. Wozniak, kripto paralara karşı neden ‘çok şüpheci’ olduğunu da anlattı.

CNBC Make It’e konuşan Wozniak öncelikle yatırım konusundaki felsefesini şu sözlerle özetliyor: “Sıklıkla yatırım yapmayı seven biri değilim. Onları her gün izlemek zorunda olmaktan hoşlanmıyorum. Huzurlu ve düşük stresli olmayı seven biriyim.”

Ancak Wozniak inandığı bir girişim olduğunda para koymaktan çekinmeyen bir iş adamı. Wozniak halihazırda devam eden reality şov ‘Unicorn Avcıları’ programının bir yatırımcısı. Bu programda Wozniak’ın yanı sıra eski ABD Hazine Bakanı Rosie Rios ve şarkıcı Lance Bass gibi ünlü isimler de bulunuyor. Bu yatırımcılar programda teknoloji start-uplarının yatırımları ile ilgileniyor.

AMACIM TONLA PARA KAZANMAK DEĞİL

Genç girişimcilerin yatırımları ile ilgili de konuşan Wozniak amacının “tonla para kazanmak” olmadığını söylüyor. Wozniak bunların aksine, kişisel olarak ilgisini çeken şirketleri ve fikirleri destekleyen bir yatırımcı.

Bu Wozniak’ın servetine de yansımış. Örneğin 2011’de ölen eski ortağı Steve Jobs’un bir milyarder olarak ölürken Wozniak’ın serveti 140 milyon dolar civarında.

‘MAKUL MALİYET TAVSİYESİ’

Ancak onun yatırım yapma konusundaki isteksizliği, teknoloji şirketlerinin ona sürekli satış yapmaya çalışmasını engellemiyor. Günde bir düzine şirket, “Yeni Apple olacağız, yeni Steve Jobs olacağız” diyerek Wozniak’ın kapısını çalıyor.

Wozniak’ın girişimcilere verdiği tavsiye ise şöyle: “Bir teknolojinin matematiksel, bilimsel ve mühendislik açılarından makul bir maliyetle geliştirilme şansı olmalı.”

‘HER ŞEYİ KREDİ İLE YAPMAYIN’

Wozniak’ın yatırım konusunda kullandığı önemli kavramlardan biri de şüphecilik. Wozniak, şüpheci olmanın bir yatırımcıya her zaman yardımcı olduğunu düşünüyor. Bu şüphecilik hem teknoloji konusunda hem de mali konularda olmak zorunda.

Wozniak, finansal açıdan oldukça muhafazakar olduğunu ve yapmak istediği son şeyin kendisini aşırı derecede genişletecek bir şirkete yatırım yapmak olduğunu belirtiyor. Ona göre maliyetlerin karşılanabilir olması son derece önemli. Wozniak her şeyi krediyle yapılmasına ise kesin karşı çıkıyor.

KRİPTOLAR KONUSUNDA ŞÜPHECİ

Ünlü iş insanı son dönemin en popüler yatırım aracı olan kriptolara da oldukça şüpheli yaklaşıyor. Wozniak, kripto yatırımların ortalama bir insan için genellikle “çok riskli” olduğunu düşünüyor.

Ona göre kriptoların karmaşık ve değişken yapısı, bilgisiz yatırımcıların hırslarını kullanan dolandırıcılar için çok fazla fırsat oluşturuyor. Wozniak bu konuda şunları söylüyor:

“Yalnızca bir tür hisse senedi gibi çalışan ve görebileceğiniz bir şeye dayanan kripto para birimleri arıyorum. Bunlar da zaten başarılı oldular””

SADECE BITCOIN TUTUYOR

Wozniak bu fikirlerine rağmen “Unicorn Avcıları” programı için yaratılan Unicoin adlı bir kripto para biriminin de tanıtımını yapıyor. Wozniak ayrıca pek kripto para birimiyle de “oynadığını” söylüyor. Ancak Wozniak bu varlıkların çoğunu hızla satmış. Wozniak kripto yatırımları ile ilgili öyküsünü şu sözlerle anlatıyor:

“Korktuğum için sadece bitcoin tuttum. Her gün hisse senetleri gibi yukarı ve aşağı, yukarı ve aşağı takip etmek istemiyorum. Bu benim hayatım değil… İstikrarlı ve öngörülebilir şeyler için daha fazla arzum var.”

