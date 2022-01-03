Araç muayene ücreti ne kadar? MTV 2022 ne kadar?

2022 yılına zam furyası altında girilirken, araç muayene ücretleri ve Motorlu Taşıtlar Vergisi de zamlandı. Araç muayene ücretlerinde tarife, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak, KDV dahil 258 lira ila 685 liraya yükseldi. MTV yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak uygulanacak.

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Yeni yıla zamlarla ayak vatandaşlara bir yük de MTV ve araç muayene ücreti ile geldi. Yılda 2 taksitle tahsil edilen MTV için zam oranı belli oldu. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yeni yılla birlikte düzenleme gelirken, ücretlerde de yüzde 25 civarında artış yaşanacak. Yeniden değerleme oranında artırılan ücretlerle oluşan araç muayenede yeni tarife, 1 Ocak 2022'den itibaren uygulamaya konuldu.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR?

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2022 yılı için yeniden belirlendi.

Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen yüzde 36.20'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

Araç grubuna göre 2022'de uygulanacak KDV dahil araç muayene ücretleri TL bazında şöyle:

700 TL'YE DAYANDI

KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 503,86 liradan 685,58 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 372,88 liradan 507,40 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 189,98 liradan 258,42 liraya yükseldi.

MTV ÖDEME TABLOSU









MTV 2022'DE NE KADAR OLACAK?

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak tespit edilmişti. Resmi Gazetede yayımlanan kararla bu oranda indirime gidildi. 2022 yılında MTV’de yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

Geçen yıl değeri 56 bin 500 lirayı aşmayan bir yaşındaki 1300 motor araca 1051 TL vergi ödeyen vatandaş, 1 Ocak 2021'den sonra, değeri 70 bin 600 lirayı aşmayan bir yaşındaki 1300 motor araç için 1313 lira vergi ödeyecek.