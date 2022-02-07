Avrupa’da eksi faizle borç dönemi bitiyor

ABD'nin ardından Avrupa'da da yüksek enflasyon faiz artışı beklentilerini artırdı. Avrupa'da yıllardır negatif faizli olan tahviller hızla pozitif bölgeye geçerken, euro/dolar paritesinde de 1,11'den 1,14'e yükseliş görüldü.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin ardından Avrupa da varlık alımlarını bitirip faiz artırmayı tartışmaya başlarken, kıtada uzun süredir negatif seviyede olan tahvil faizleri de pozitif bölgeye geçti.

Kıtada tüm ülkelerde 5 yıllık tahvil faizleri pozitif seviyeye geçerken, 3 yıl vadeli tahvil faizleri sadece Almanya, Hollanda ve Fransa'da negatif bölgede kaldı. Söz konusu tahvil faizlerinin de yakın zamanda pozitif bölgeye geçmesi bekleniyor.

Pandemide 8 trilyon doları aşarak zirveyi gören negatif getirili tahvil miktarı da 2,3 trilyon dolara kadar geriledi.

Sadece 6 ay önce euro cinsi yatırım tahvillerinin yüzde 50'sinden fazlası eksi faizli iken, bu oran yüzde 5'e düştü.

Euro/dolar paritesi Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu yıl varlık alımlarını sona erdireceği ve faiz artıracağı beklentisiyle cuma sabah itibariyle 1.1460 civarına yükselmişti. Parite 27 Ocak’ta 1,1145 seviyesine kadar gerilemişti.

ABD ve Avrupa’da faizlerin yükselmesi, Türkiye’nin dış borçlanma maliyetlerini de artırabilir.

’50 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI FİYATLANIYOR’

Avrupa'da enflasyonun ocakta yüzde 5,1 ile rekor seviyeye yükselmesi, ECB’nin söylem değiştirmesine neden oldu.

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg'de yayımlanan “Avrupa'da negatif faizle borç dönemi bitiyor” başlıklı bir analizde “Negatif getiriler, elde tutmak için ödeme yapmanız gereken tahvillerin kalbi olan Avrupa’da bile nesli tükenmekte olan bir tür haline geliyor” değerlendirmesine yer verildi.

Avrupa'da tahvil faizlerinin artışında ECB'nin bu yıl faiz artırabileceğini ilişkin beklentilerin etkili olduğu belirtilen haberde, işlemcilerin 2022 sonuna kadar ECB'nin 50 baz puanlık faiz artışı yapmasını ve yüzde -0,50 seviyesindeki mevduat faizini 8 yıl sonra sıfır seviyesine yükseltmesini fiyatlamaya başladığı aktarıldı.

ALMAN TAHVİLLERİ POZİTİF BÖLGEYE GEÇİYOR

Yaklaşık 3 yıldır negatif bölgede kaldıktan sonra geçen hafta pozitif bölgeye geçen Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 0,21 seviyesinde bulunuyor.

Yaklaşık 4 yıldır negatif bölgede kaldıktan sonra 4 Şubat'ta pozitif bölgeye geçen Almanya'nın 5 yıllık tahvil faizleri de bugün itibarıyla yüzde 0,049 seviyesinde bulunuyor.

Kıtanın en büyük ekonomisi Almanya'nın 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde -0,25 ile eksi bölgede kalmaya devam ediyor. Söz konusu tahviller 8 yıldır negatif faiz bölgesinde yer alıyor.

Hollanda merkezli ING Bank stratejisti Antoine Bouvet, Almanya'nın 2 yıl vadeli tahvil faizlerinin de yakında pozitif bölgeye geçeceğini dile getirdi. Bouvet, negatif faizli borç döneminin sona yaklaştığını belirtti.

Hollanda ve İsviçre'nin 5 yıllık tahvil faizleri de geçen hafta Cuma günü pozitif bölgeye geçti.

Bloomberg haberinde, Avrupa'daki tahvil faizlerinin pozitif bölgeye geçmesinin, gelişmekte olan piyasalarda ve çöp tahvillerde normalin üzerinde risk alıp getiri arayan yatırımcılar için rahatlama getireceği vurgulandı.

LAGARDE ENFLASYON RİSKİNE İŞARET ETTİ

ECB, 3 Şubat'taki toplantısında politika faizini yüzde 0, marjinal fonlama faizini yüzde 0,25, mevduat faizini yüzde eksi 0,50’de tuttu. Piyasa beklentileri da bu yöndeydi ancak ECB Başkanı Christine Lagarde enflasyonda yukarı yönlü risklere işaret ederek önceki açıklamalarına kıyasla tonunu şahinleştirdi.

Lagarde, önceki açıklamalarında kullandığı “2022'de faiz artışı mümkün görünmüyor” cümlesini 3 Şubat’taki toplantı sonrasında kullanmadı.

Öte yandan, Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Klaas Knot, dün yayımlanan mülakatında ECB'nin dördüncü çeyrekte faiz artırımına gitmesini beklediğini söyledi.

VARLIK ALIMLARINI AZALTMA HIZI ARTABİLİR

Bankanın en şahin üyelerinden biri olarak bilinen Knot, ECB'nin varlık alım programının da mümkün olabildiğince hızlı bir şekilde azaltılmasını desteklediğini de belirtti.

Knot, “İlk faiz artırımının bu yılın dördüncü çeyreğinde olmasını bekliyorum. Normalde faizleri 25 baz puan artırmayı planlıyorduk, bundan farklı bir adım atılacağını beklemek için bir sebebim yok” dedi.

İlk iki faiz artırımının art arda geleceğini ve negatif faiz dönemini sonlandıracağını söyleyen Knot, “Eğer bu hamleden sonra enflasyon beklentilerinin hedefimiz olan yüzde 2 seviyesinde kalmaya devam etmediğini görürsek, faizleri daha fazla ve daha hızlı artırmamız için bir sebep olmayacak” diye ekledi.

Euro Bölgesi'nde enflasyonun Ocak ayında yüzde 5,1 gibi yüksek bir seviyeye ulaştığını belirten Knot, enerji fiyatlarında daha fazla artış olmayacağı varsayıldığında, enflasyonun düşüşe geçmeden önce 2023'e kadar yüksek kalmaya devam edeceğini vurguladı.

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