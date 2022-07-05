Avrupa’da elektrik fiyatlarında yeni rekor

Fransa’nın nükleer santrallerindeki bakım sorunları nedeniyle fiyatlar bir yılda dört katına çıktı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa'da elektrik fiyatları sürdürülebilir düzeydeki en yüksek noktaya çıkarak rekor tazeledi.

Rusya'nın kıtaya sağladığı doğalgaz arzında kesintilere gitmesi enerji üretim alanlarında kendisini hissettirmeye devam ediyor. Mevcut durumdan hem hane halkları hem de çeşitli endüstriler zarar görüyor.

FİYATLARDA YÜZDE 13'LÜK ARTIŞ

Financial Times’ın haberine göre, Avrupa için gösterge elektrik fiyatı işlevi gören Almanya'nın gelecek yılın teslimatı için baz yük elektriğin fiyatı dün en yüksek seviyesine ulaştı ve aralıktaki rekoru geride bıraktı. Fiyatlar dün yüzde 13 artarak megawatt saat başına 325 eurodan işlem görmeye başladı.

Fransa'daysa fiyatlar yılbaşından bu yana iki katına çıkarak megawatt saat başına 366 euroya yükseldi.

DOĞALGAZIN MALİYETİ ELEKTRİĞE YANSIYOR

Elektrik fiyatları büyük oranda üretim için kullanılan doğalgazın maliyetinden etkileniyor. Avrupa'da gaz fiyatları dört ayın en yüksek seviyesinde yükseldi ve Moskova'nın Avrupa'ya yönelik doğalgaz arzındaki kesintilerini derinleştirmesinin ardından geçen yıldan bu yana dört kattan fazla arttı.

Bununla birlikte Fransa'nın çok sayıdaki nükleer santralindeki bakım sorunları nedeniyle durum daha da kötüye gidiyor. Öte yandan, komşu ülkeler, Rusya’nın enerji ihracatında daha fazla kesintiye gidebileceğinden korkan kıtanın kış için arzı korumaya çalıştığı bir dönemde, Fransa için elektrik üretmek üzere daha fazla gaz kullanıyorlar.

Almanya Federal Şebeke Müdürlüğü'nün verilerine göre Almanya bir yıl önce komşusundan yaptığı 300 bin megawatt saat ithalatla karşılaştırıldığında haziranda Fransa'ya net bazda yaklaşık 600 bin megawatt saat elektrik ihraç etti.

Bununla birlikte İngiltere de iç elektrik talebinin yüzde 10'u kadar eşdeğeri Fransa'ya ihraç ediyor.

RUSYA ARZ KESİNTİSİNİ ARTIRABİLİR

Rusya'yla Almanya arasındaki Kuzey Akım-1 boru hattının 11-21 Temmuz arasında bakıma girecek olması, yaşlı kıtada doğalgaz arzına ilişkin endişeleri artırıyor.

Moskova, Kanada'nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle önemli bakım parçalarının gelmemesi yüzünden gaz sevkiyatında düşüş yaşandığını iddia ediyor. Ancak Avrupalı ​​politikacılar bunu arzı kesmek için bir bahane olarak görüyor ve boru hattı yeniden işlemeye başladığında akışların mevcut yüzde 40’lık kapasiteye bile geri dönmeyeceğinden endişe ediyor.

Almanya, 10 GW’a kadar kömürle çalışan elektrik üretimine geri dönmeyi planlasa da analistler rekor düzeydeki kömür fiyatlarının elektrik piyasasındaki rahatlamayı sınırlayacağını söylüyor.

Enerji ithalatının hızla artan maliyeti ve imalat sektörünün zayıflamasının bir sonucu olarak, Almanya’nın ticaret dengesi mayısta, 1991’den bu yana ilk kez 1 milyar Euro açık verdi.

İlginizi Çekebilir Benzine zam geliyor

İlginizi Çekebilir Uluslararası finans kuruluşları Türkiye için enflasyon tahminlerini yükseltti

İlginizi Çekebilir Benzine zam geliyor