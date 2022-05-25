Avrupa’nın atıklarının yarısı Türkiye’ye geliyor

Eurostat verilerine göre, Avrupa Birliği'nden (AB) gönderilen çöplerin en büyük varış noktası Türkiye oldu. 2021'de AB'den ihraç edilen atıkların neredeyse yarısı Türkiye'ye geldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye, 2021’de 14,7 milyon tonla AB’den gönderilen çöplerin en büyük varış noktası oldu. AB’den ihraç edilen atıkların neredeyse yarısı geçtiğimiz yıl Türkiye’ye geldi.

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) bugün açıkladığı verilere göre, 2021’de AB’den birlik dışı ülkelere atık ihracatı, 2004’ten bu yana yüzde 77 artarak 33 milyon tona ulaştı. AB dışı ülkelerden AB’ye gelen atıkların miktarı ise 2004’ten bu yana yüzde 11 artarak 2021’de 19,7 milyon tona ulaştı.

Türkiye, 2021’de yaklaşık 14,7 milyon tonluk çöp ithal ederek 2004’teki ithalatını üçe katladı. Böylece Türkiye AB’nin en çok çöplerini yolladığı ülkeler arasında açık ara farkla lider oldu.

METAL ATIKLARIN ÇOĞU TÜRKİYE’YE GELİYOR

Avrupa çöplerinin ikinci en büyük varış noktası 2021’de AB’den yaklaşık 2,4 milyon ton atık alan Hindistan olurken, onu 1,9 Milyon tonla Mısır izledi. Pakistan ise son on yılda atık alımını 13 kat artırdı.

2021’de, Avrupa’nın metal atıklarının (demir ve çelik) ihracatı 19,5 milyon tona ulaştı ve bu tip atıklar AB’den yapılan tüm atık ihracatının yüzde 59’unu oluşturdu. AB’den yollanan tüm metal atıkların yüzde 67’si Türkiye’ye gönderildi. Türkiye, Avrupa’dan 13,1 milyon ton metal atık almış oldu.

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