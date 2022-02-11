Ayakkabı üreticileri zorda, kepenk indirmeye başladılar

Ham madde fiyatlarındaki artıştan dolayı zor günler geçiren ayakkabı üreticileri, "Körfez Krizi'ni, 2001 krizini gördük ama hiç böylesini görmedik" diyerek kepenk indirmeye başladı.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Ham madde fiyatlarındaki artıştan dolayı zor günler geçiren ayakkabı üreticileri, halihazırda yaşanan krizin daha önceki krizlere benzemeyen çok ağır bir kriz olduğunu vurgulayarak kepenk indirmeye başladı.

Geçen seneye göre ham madde fiyatları da yüzde 200 arttı.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi esnafını ziyaret etti.

El yapımı ayakkabı üreticisi Can Özbıçak, “Ham maddenin yanında elektrik faturaları da canımızı yaktı” dedi. İsmail Kocabıçak ise “Babamla birlikte Körfez Krizi’ni, 2001 krizini gördük ama hiç böylesini görmedik. Satış yok, üretim yapamıyoruz” diye konuştu.

‘FATURALAR CANIMIZI YAKIYOR’

Geçen seneye göre ham madde fiyatlarının yüzde 150-200 arasında arttığını ifade eden ayakkabı üreticileri, vatandaşın alım gücünün düşmesi nedeniyle, ayakkabı satış fiyatlarını artıramadıklarını söylediler.

El yapımı ayakkabı üreticisi Can Özbıçak, enerji ve ham maddenin olağanüstü şekilde arttığını söyledi ve “Ham madde artışları açıklanan enflasyonun çok çok üzerinde. Üretimde düşüşler var. İç piyasa daraldı. Bizim ürettiğimiz ürünleri iki katına satma gibi bir şansımız yok, insanların alım gücü belli. Elektrik faturaları da canımızı yakıyor” dedi.

‘7 ARKADAŞIM DÜKKÂNI KAPATTI’

Ayakkabıcılar sitesi esnaflarından üretici İsmail Kocabıçak ise, talep olmasına rağmen yüksek maliyetlerden dolayı üretim yapamadıklarını belirtti.

“Babamla birlikte Körfez Krizi’ni, 2001 krizini gördük ama hiç böylesini görmedik” diyen Kocabıçak, şöyle devam etti:

“Devalüasyon olduğunda dahi ertesi gün işimize gelip aynı şekilde üretime devam etmiştik. Çok zor durumdayız, üretim yapamıyoruz. Yakın çevremde 7 arkadaşım atölyesini kapattı. Artan maliyetlere dayanamadılar ve kapattılar.”

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