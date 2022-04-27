Azerbaycan’dan petrol taşımada Rusya yerine Türkiye kararı

Azerbaycan kamu petrol ve doğalgaz şirketi SOCAR, ürettiği petrolün nakliyatı için Rusya topraklarından geçen Bakü-Novorossiisk petrol boru hattını mayıs ayında kullanmayacak.

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Azerbaycan kamu petrol ve doğalgaz şirketi SOCAR, ürettiği petrolün nakliyatı için Rusya topraklarından geçen Bakü-Novorossiisk petrol boru hattını mayıs ayında kullanmayacak.

Sektör kaynakları, SOCAR’ın daha önce Bakü-Novorossiisk petrol boru hattı üzerinden ihraç etmeyi planladığı 170 bin ton petrolü Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı üzerinden ihraç edeceğini açıkladı.

RUBLE İLE ÖDEME YAPACAKLARINI YALANLAMIŞLARDI

Öte yandan SOCAR, Rus gazına rubleyle ödeme yapacaklarına ilişkin iddiaları yalanlamıştı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, “Basında, Azerbaycan’ın Rusya’dan aldığı doğalgazın değerini ruble ile ödediğine ilişkin haberler yer aldı. Bu bilgi gerçeği yansıtmıyor” ifadesine yer verilmişti. (REUTERS)

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