Bakan Nebati’den enflasyon açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda tek gündemin enflasyonla mücadele olduğunu söyleyerek "İş insanlarının atacağı yapıcı adımlarla enflasyonu yeneceğiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması’nda konuştu.
Nebati, “Türkiye’nin ve dünyanın temel problemlerinden biri, enflasyonla mücadele. Ukrayna savaşıyla derinleşmiş küresel enflasyon sorunuyla karşı karşıya kalmış olsak da bu sorunu beraber yeneceğiz” dedi.
Dün gıdadan inşaat sektörüne pek çok farklı sektör temsilcisiyle bir araya geldiği toplantıda tek gündemin enflasyonla mücadele olduğunu söyleyen Nebati, “İş insanlarımızın da ellerini yüreklerini taşın altına koymaktan hazır olduğunu memnuniyetle görüyorum. İş insanlarının atacağı yapıcı adımlarla enflasyonu yeneceğiz” diye konuştu.
KONUT PAKETLERİ SONRASI HAKSIZ KAZANÇ VURGUSU
Nebati, “Tıpkı dövizdeki hızlı yükselişi kur korumalı mevduatla durdurduğumuz gibi, önümüzdeki süreçte enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indireceğiz” ifadelerine yer verdi.
Nebati ayrıca, konut finansmanı için açıklanan paketler sonrası satılık evlere yapılan zamlara da değinerek, “Bazı kişilerin açıkladığımız bu konut paketini kendilerine haksız kazanç elde etme yoluna gitmelerine de asla göz yummayacağız” dedi.
‘ÜLKEMİN TOPRAĞINA AŞIK OLAN BİR ÇİFTÇİYİM’
Nebati, “Enflasyonist ortamı fırsatçılığa çevirenlere izin vermeyeceğiz. Bakanlığımız tüm kaynaklarıyla süreçleri her an izliyor, analiz ediyor ve denetliyor. Bizim insanımız ferasetlidir, özverilidir. Bunu biliyorum. Bu yüzden de enflasyon sorununu el birliğiyle çözeceğimizden şüphe duymuyorum” ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Nebati’nin çiftçiliğe yönelik açıklamaları da dikkat çekti.
“Ben ülkemin toprağına erken yaşta aşık oldum bir çiftçi olarak, toprağın bereketini erken yaşta öğrendim” diyen Nebati, “Topraktan geldik, toprağa döneceğiz inancını dile getirmek kadar güzel bir şey var mı? Biz çiftçiler, henüz göremediğimiz mahsulleri biçeceğimize inanarak, ter döker, emek sarf ederiz. Bu alın terini yüce mevlam berekete dönüştürür” dedi.
“Ak Parti olarak bizler de tıpkı bir çiftçi gibiyiz” diyen Bakan Nebati, şöyle devam etti:
“20 yıldır inanarak, ter döküyoruz. Çok şükür, elhamdülillah inandığımız sonuçlara da ulaşıyoruz. Ağlamıyor, şikayet etmiyor, karamsarlığa dalmıyoruz. Burada da durmayacağız. Enflasyonla olan mücadelemize de aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz, sonuca hep beraber ulaşacağız. Çiftçimizin yanındayız.”