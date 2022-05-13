Bakan Nebati’den enflasyon açıklaması

Nebati, “Enflasyonist ortamı fırsatçılığa çevirenlere izin vermeyeceğiz. Bakanlığımız tüm kaynaklarıyla süreçleri her an izliyor, analiz ediyor ve denetliyor. Bizim insanımız ferasetlidir, özverilidir. Bunu biliyorum. Bu yüzden de enflasyon sorununu el birliğiyle çözeceğimizden şüphe duymuyorum” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Nebati’nin çiftçiliğe yönelik açıklamaları da dikkat çekti.

“Ben ülkemin toprağına erken yaşta aşık oldum bir çiftçi olarak, toprağın bereketini erken yaşta öğrendim” diyen Nebati, “Topraktan geldik, toprağa döneceğiz inancını dile getirmek kadar güzel bir şey var mı? Biz çiftçiler, henüz göremediğimiz mahsulleri biçeceğimize inanarak, ter döker, emek sarf ederiz. Bu alın terini yüce mevlam berekete dönüştürür” dedi.

“Ak Parti olarak bizler de tıpkı bir çiftçi gibiyiz” diyen Bakan Nebati, şöyle devam etti:

“20 yıldır inanarak, ter döküyoruz. Çok şükür, elhamdülillah inandığımız sonuçlara da ulaşıyoruz. Ağlamıyor, şikayet etmiyor, karamsarlığa dalmıyoruz. Burada da durmayacağız. Enflasyonla olan mücadelemize de aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz, sonuca hep beraber ulaşacağız. Çiftçimizin yanındayız.”

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