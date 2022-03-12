Bakandan ayçiçek yağı açıklaması
Bakan Karaismailoğlu, "5 bin 753 ton ham ayçiçek yağı taşıyan M/T Mubariz İbrahimov şu an Karadeniz’de seyir halinde yarın İstanbul Boğazı’ndan geçecek" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ayçiçek yağlarının sevkiyatıyla ilgili açıklama geldi. Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı;
*Azak Denizi'ndeki limanlarda bekleyen gemiler kalkış izni aldı. Karadeniz'deki olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 18 gemiden 5 tanesi Karadeniz'e açılabildi.
*Diğerleri Kerch Boğazında ve Azak Denizi'nde demirde bekliyor. Deniz ve hava şartlarına bağlı olarak bu gemilerin de Pazar gününden itibaren varış limanlarına ulaşmalarını bekliyoruz.
*5 bin 753 ton ham ayçiçek yağı taşıyan M/T Mubariz İbrahimov şu an Karadeniz'de seyir halinde yarın İstanbul Boğazı'ndan geçecek.