‘Banka kartında faiz engellensin’ önerisine Bakan Nebati’den yanıt

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, POS cihazı ücretlerindeki yüksek artış ve banka kartlarına da kredi kartı gibi faiz uygulanması nedeniyle oluşan mağduriyetlerle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'na soru sordu. Bakan Nebati, bankalarca ticari müşterilerden alınan ücretlere ilişkin tebliğden bahsederek, sorunun çözümüne yönelik herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, POS cihazı ücretlerindeki ciddi artışlarla ilgili soru önergesinde, POS makinelerinde artan maliyetlerin hizmet sektöründe sorun yarattığına dikkat çekti.

Önceden POS makineleri bankalardan bedelsiz alınabildiğini anımsatan CHP milletvekili Gürer, şunları söyledi:

* “POS makinası birden fazla olan iş yerleri ve oldukça fazla siparişle çalışan firmalarda POS makinalarının iş yeri personelleri de kullanıyor. POS makinaları bedelli olarak alınmakta ve 1-2 yılda kullanılmaz hale gelmekte olup sürekli yenileme ve iş yeri sahibine artı bir maddi yük getirmektedir.

* Tedarikçi pek çok firmalara da yetki verildi. POS makinalarının fiyatı halen 3000-3500 TL arasında olup, her ay yazılım güncellenmesi için bankalar 70-80 TL masraf almaktadır. POS makinaları bakım için ayrıca servislere de düzenli olarak gönderiliyor ve yaklaşık 600 TL'ye yakın masraf çıkarıyorlar.”

Gürer, konuyla ilgili soru önergesinde “Bakanlık olarak POS makinalarının maliyetlerine karşı restoranlara, yiyecek, içecek ve benzeri hizmetlere yönelik bir düzenleme ve esnafa destek düşünülmekte midir?” şeklindeki soruya da yanıt istedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, aynı bakanlığa yönelttiği bir başka soru önergesinde ise kredi kartı ücretleri için kesilen komisyonun, son yıllarda sıklıkla kullanılan banka kartları için de kesildiğine işaret ederek, bu durumun müşterilerin mağduriyetine neden olduğunu belirtti.

Gürer, “Bankaların banka kartında yapılan harcamalardan kredi kartı gibi komisyon almaması için bir düzenleme düşünülmekte midir?” şeklindeki sorusunun da yine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yanıtlanmasını istedi.

NEBATİ YANIT VERDİ

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergelerine cevap veren Bakan Nebati'nin her iki önergesine de aynı yanıtı verdi. Nebati, “Bankaların ticari müşterileri ile gerçekleştireceği işlemlerde, POS ücretleri, üye iş yeri ücretleri dâhil, sunulan ürün veya hizmetler karşılığı alınabilecek ücretlerin tür ve nitelikleri ile azami miktar ya da oranları ve bunlara ilişkin usul ve esaslar Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde belirlenmektedir” ifadesini kullandı.

Önerge sahibi CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise yaptığı değerlendirmede, Bakan Niebati'nin ne POS cihazları ne de banka kartları için sunulan önerileri dikkate almamış olmasını eleştirdi.

Gürer, ayrıca, “Banka kartı komisyonları ile ilgili olarak akaryakıt sektöründe sorunlar yaşanmaktadır. Firmalar tarafından anlaşmalı bankalara yüzde 1,23 komisyon ödenirken, diğer bankalar en az yüzde 1,58 komisyon almaktadırlar. Banka kartı kullanımı kredi kartına kullanımına oranla giderek artmaktadır. Kredi kartına bir aylık maliyet olması banka kartı kullanımını artırmıştır” değerlendirmesinde bulundu.