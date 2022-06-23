Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekliler için önemli bir ek gelir olan emekli ikramiyesi Kurban bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak. Ramazan Bayramı'nda 1100 lira olarak yatırılan emekli ikramiyesinin Kurban bayramı öncesinde arttırılması beklenmiyor. Emekli ikramiyelerinin bir önceki bayram ikramiyesi ödemeleri gibi bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılması öngörülüyor.

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Emekli ikramiyesi, yüksek döviz kuru, enflasyon ve her gün üst üste açıklanan zamlar sonrasında milyonlarca vatandaşı kısa bir süre de olsa rahatlatacak. 2018 yılından bu yana dini bayramlar öncesinde 1.000 TL olarak verilen emekli ikramiyesi bu yıl Ramazan bayramında 1100 TL olarak yatırıldı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLİR?

Henüz resmi olarak duyurulmayan emekli ikramiyelerinin bir önceki bayram ikramiyesi ödemeleri gibi bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

Ramazan Bayramı 2 Mayıs tarihinde kutlanırken, bayram ikramiyeleri 28 Nisan ve 29 Nisan'da hesaplara yatmıştı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıldan bu yana bin 100 lira olarak ödeniyor. Geçtiğimiz aylarda kutlanan Ramazan bayramında da bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak hesaplara yatırıldı. Kurban bayramı için emekli ikramiyesi zammı açıklaması yapılmadı ancak yine bin 100 lira yatırılması bekleniyor.

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.