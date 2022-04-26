Bayram öncesi oda fiyatlarında dudak uçuklatan artış

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, ilçede tek gecelik konaklama bedellerinin 1000 TL'den başladığını, bu tutarın bazı otellerde 158 bin TL'ye kadar çıktığını söyledi.

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bayram tatili ile birlikte otel rezervasyon oranı yüzde 80’e ulaştı.

1000 TL’den başlayan tek gecelik konaklama, bazı otellerde 158 bin TL’ye kadar çıktı.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, “Her şey dahil ya da oda-kahvaltı şeklinde hizmet veriliyor. Gecelik kişi başı 1000 TL’den başlayan oteller olduğu gibi 8 bin TL’ye de oteller var. Marka otellerde gecelik oda fiyatı, 10 bin Euro’ya (158 bin TL) kadar çıkıyor” dedi.

Dengiz, “Otellerde şu an doluluk söz konusu. Rezervasyonsuz gelmeyin” diye konuştu.

‘BAYRAMDA 1 MİLYON TURİST BEKLİYORUZ’

Bayramla birlikte tatil sezonunun başlayacağını dile getiren Dengiz, “Yıllar sonra hayat normale döndü. Otellerden güzel haberler aldık. Bayram öncesinde bakıldığında otellerde yaklaşık yüzde 80 doluluk var. Bayrama kadar her gün, bu oran artmaya devam ediyor” dedi.

“Tatilciler, erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirmeli” diyen Dengiz, “Bayramda genel olarak bakıldığında 1 milyon yerli ve yabancı turistin gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.

27 Mart’ta yurt dışı uçuşlarının başladığını, ilk uçuşların İngiltere’den gerçekleştiğini belirten Dengiz, “15 Nisan’a kadar 15 bin yabancı turist Bodrum’a girmiş bulunuyor. Uçaklarda yüzde 80 doluluk mevcut. Bu iyi bir oran ve her şeye rağmen uçakların dolu gelmesi iyi bir gelişme” dedi.

Dengiz, “İngiltere, Hollanda, Almanya gibi Avrupa ülkelerinden turistler, Bodrum’a gelmeye başladı. Yerli ve yabancı turistlerin rezervasyonlarını önceden yapmalarını tavsiye ediyorum. Otellerde şu an doluluk söz konusu. Rezervasyonsuz gelmeyin. TÜRSAB onaylı, bilinen acentelerden rezervasyon yapmanızı tavsiye ediyorum” diye konuştu.

‘DOLULUK ORANLARI YÜZDE 90’A KADAR ÇIKTI’

Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri ve turizmci Yiğit Girgin ise, otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 90’a kadar çıktığını aktardı.

Turizmci ve iş insanı Zeynel Kılıç da “Mart itibarıyla otellerimiz sezona hazırlandı. Nisan itibarıyla turist girişleri oldu. Özellikle Avrupa’daki paskalya tatili dolayısıyla son iki hafta çok verimli geçti. Bu sene bayram sezonun tam başlangıcına denk geliyor. İkisinin birleşmesiyle yoğun bir şekilde sezona girmiş olacağız. Bu kapsamda bütün hazırlıklar yapıldı. Çoğu otel, canlı müzik ve sanatçıları bayram programına aldı. Bizim işletmemizde de hazırlıklar yapıldı ve yoğunluk var” diye konuştu. (DHA)

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