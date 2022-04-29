BBVA’den Garanti için enflasyon muhasebesi açıklaması

Garanti Bankası'nın sahibi İspanyol Banka BBVA, ikinci çeyrekte Türkiye'de enflasyon muhasebesinin uygulanmasının "büyük ihtimal" olduğunu açıkladı.

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İspanyol banka Banco Bilbao Vizcaya Argentaria’nın (BBVA) CEO’su Onur Genç, Türkiye’de hiperenflasyon muhasebeleştirmesi konusunda Türk yetkililerle görüşme yürüttüklerini belirterek, Türkiye birimi Garanti Bankası’nda ikinci çeyrekten itibaren enflasyon muhasebeleştirmesinin “büyük ihtimalle uygulanacağını” söyledi.

Genç, Türkiye’de enflasyon muhasebeleştirmesini uygulanması durumunda bankanın sermayesinin olumlu ancak kârın olumsuz etkilenebileceğini söyledi.

Genç ayrıca, bankanın Türkiye için risk maliyeti tahminini belirsizliklere rağmen değiştirmediğini de ifade etti.

Öte yandan BBVA Mali İşler Müdürü Rafael Salinas, BBVA’nın son hisse alım teklifinin ardından iştiraki Garanti Bankası’ndaki hisselerinin yüzde 60’ı aştığını açıkladı.

BBVA, Garanti Bankası hisseleri için gönüllü alım teklifini 25 Nisan’da 12,20 TL’den 15 TL’ye yükseltti. (REUTERS) İlginizi Çekebilir Merkez Bankası dolar arıyor: Yabancıya sıfır faizle TL verecekler

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