BDDK’dan kredi ve kredi kartı adımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın duyurusunun ardından ekonomiye yönelik bir adım da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) geldi. BDDK, kredi ve kredi kartı konusunda alınan kararları duyurdu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir” denilmişti.

Ekonomiyle ilgili bir adım da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) geldi. BDDK, tüketici kredilerine ve kredi kartı harcamalarına sınırlama getirecek bir adım attı. Tüketici kredilerinde vadeler kısaldı, kredi kartlarında ise asgari ödeme miktarı arttı.

BDDK’nın internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* “Bugün (09.06.2022) Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan adımlar kapsamında; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun bugün almış olduğu 10222 sayılı Kararı ile;

KREDİ VADE DÜZENLEMESİ

* Tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı elli bin Türk Lirasının üzerinde yüz bin Türk Lirasının altında olan krediler için 24 ay, yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirlenmesine,

KREDİ KARTLARI İÇİN ASGARİ ÖDEME KARARI

* Limiti yirmi beş bin Türk Lirasının altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde yirmisi; limiti yirmi beş bin Türk Lirasının üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde kırkı olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

ATILACAK ADIMLAR DUYURULDU

* Öte yandan, devam etmekte olan çalışmalar kapsamında ise;

* Konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılması,

* Ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi,

* Yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren tüzel kişilere kullandırılacak kredilerin risk ağırlığının artırılması,

* Yurt dışı yerleşiklere tahsisli swap imkanının getirilmesi hususlarında gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır.”

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