Benzin ve motorine zam geliyor

Benzin ve motorine yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere zam gelecek. Otogazda ise indirim kararı var.

Sozcu.com.tr

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Petrol ve ürün fiyatları ile döviz kurlarındaki değişime paralel olarak akaryakıt fiyatları dalgalanmaya devam ediyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zamlanacak.

2 Eylül Cuma gecesi litre fiyatında benzine 1,50 TL, motorine ise 2,42 TL indirim gelmişti.

Öte yandan, otogazın litre fiyatına yarın gece 41 kuruş indirim gelecek.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Yarın geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 19,22 TL’ye, Ankara’da 19,35 TL’ye, İzmir’de 19,34 TL’ye yükselecek.

Yarın geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,16 TL’ye, Ankara’da 25,27 TL’ye, İzmir’de 25,30 TL’ye yükselecek.

Fiyatlar rafineri uzaklıklarına ve bayilerin kâr marjlarına göre iller ve ilçeler arasında farklılık gösteriyor.

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