Bir ay 306 lirayla gel de sen geçin

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır eşi ile birlikte çarşı-pazar gezdi ve ‘Milletin geçim derdi’ çalışması yaptı. Faturalar ve gıda alışverişi sonrası 4 kişilik ailenin ay sonuna kadar geçinmek için elinde 306 lirası kaldı.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır eşi Nigar Dikbayır ile birlikte çarşı-pazar gezdi ve ‘Milletin geçim derdi' çalışması yaptı. Dikbayır, sabit faturalarını ve kirayı ödedikten sonra; dört kişilik ailenin bir ay boyunca ihtiyacı olan temel ürünleri almak istedi. Ocak ayında 41 kalem ürün alan Dikbayır Ailesi, nisan ayında yalnızca 28 ürün alabildi. Ocaktaki 40 yumurta 10'a düştü. Faturalar ödendikten ve market alışverişinden sonra dört kişilik ailenin ay sonuna kadar geçinmek için elde kalan tutarı 306 TL oldu.

ÇAMAŞIR, BULAŞIK GECE YIKANIYOR

Dikbayır Ailesi, ilk olarak asgari ücretle dört kişilik ailenin zorunlu ödemelerini yaptı. Nisan ayında asgari ücretli ailenin elektrik ve suyu gece saatlerinde kullanmaya başlamasıyla su ve elektrik faturaları düştü. Ulaşım zamları ise gideri artırdı. 4.253 TL maaşı olan bir asgari ücretli ailenin nisan ayında alışverişe kalan bütçesi 1.096 TL oldu.

GRAMAJA İNDİRİM FİYATA ZAM

Market alışverişi yapan Dikbayır Ailesi, çoğu üründe gramajın düştüğünü; tuz, çay, şeker, sıvı yağ, peynir gibi ürünlerin de fiyatının arttığını belirledi.

Ümit Dikbayır, milletin geçim derdi çalışmasının ilkini ocak ayında yapmış ve faturalar ödendikten sonra elinde 1.400 TL kalmıştı. 41 kalem ürün 1.217 TL tutmuştu. Faturalara gelen zamların ardından Dikbayır'ın alışveriş için ayırdığı tutar da düştü. Ürün kalemi 28'e indi ve alışveriş sonrası elinde 306 lira kaldı.

Halk artık karnını doyuramaz hale geldi

Market alışverişinde fiyatlardaki artışa dikkat çeken Nigar Dikbayır; “Her şeye zam gelmiş Ramazan'da. Allah kolaylık versin. Normalde üç litre yağ alıyorduk, 1 litreye düştük. Kuru fasulyeyi haşlayıp yiyeceğiz. Yumurtayı 40 tane alıyorduk, 10 taneye düştük” dedi. Ümit Dikbayır da “4 kişilik ailenin bu ürünlerle bir ay doyması mümkün değil. Artık insanlar karınlarını doyuramaz hale geldi” açıklaması yaptı.