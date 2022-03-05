Bir ilde daha ekmeğe zam

Aydın'da 230 gramı 2 lira 50 kuruştan satılan ekmeğin gramajı düşürülerek 50 kuruş zam yapıldı. Zam, 8 Mart Salı gününden itibaren geçerli olacak.

Latif SANSÜR

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Fırıncıların maliyetlerindeki durdurulamayan artış, ekmek fiyatlarına yeni zamlar olarak yansımaya devam ediyor.

Son olarak Aydın'da ekmeğe zam yapıldı.

Zam haberini Aydın Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Akdağ açıkladı.

8 Mart Salı günü uygulanmaya başlayacak yeni fiyat tarifesine göre, 230 gramı 2 lira 50 kuruşa satılan ekmek artık 210 gram olacak ve 3 liradan satılacak.

Akdağ, buğday fiyatlarının yüzde 40 artığını, elektrik ve doğalgaz fiyatları yükseldiğini belirterek fırıncı esnafının zam yapmaktan başka seçeneği kalmadığını belirtti.

HER İLDE DEVAM EDİYOR

Öte yandan, hemen her gün bir ilde ekmeğe zam haberi gelmeye devam ediyor.

Bursa Fırıncılar Odası, artan maliyetlere daha fazla dayanamayıp 2,5 TL olan 200 gram ekmek fiyatını 3 TL'ye yükseltmiş; Gaziantep’te ise daha önce 200 gram olarak 2 TL’den satılan somun, 2.5 TL’ye çıkmıştı.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 10 Şubat’ta onayladığı kararla ise, ekmeğe yüzde 31,3 zam gelmişti.

210 gram ekmek 3 liraya çıkmış; bazı ilçelerde 250 gramı 3,5 TL’den satılmaya başlanmıştı.

Son bir yıl içerisinde un fiyatlarındaki yüksek artış, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar Manisa'da ekmeğe yeniden zam yapılmasını gündeme getirdi. Kentte 2,25 TL’den satılan ekmek fiyatları 3 liraya yükselebilir.

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