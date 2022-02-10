Birim değer ithalatta yüzde 25,7, ihracatta yüzde 6,6 arttı

TÜİK verilerine göre, ihracat birim değer endeksi 2021 Aralık'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 arttı. İthalat birim değer endeksi ise aynı dönemde yüzde 25,7 yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Aralık ayına ilişkin Dış Ticaret Endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15,9, yakıtlarda yüzde 57,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 arttı.

İhracat birim değer endeksi 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 9,4 arttı. Endeks, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,5 arttı.

İthalat birim değer endeksi ise aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 21,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 45,1, yakıtlarda yüzde 112,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,4 arttı.

İthalat birim değer endeksi 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 31,2 arttı. Endeks, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 25,4 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 17,1 ARTTI

İhracat miktar endeksi ise, 2021 Aralık’ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 yükseldi. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 18,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,1, yakıtlarda yüzde 25 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 16,5 arttı.

İhracat miktar endeksi 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 15,1 arttı. Endeks, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,7 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ

İthalat miktar endeksi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8, yakıtlarda yüzde 22,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7 arttı.

İthalat miktar endeksi 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 5,7 azaldı. Endeks, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,3 azaldı.

DIŞ TİCARET HADDİ 82,8 OLDU

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Aralık ayında 97,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 14,8 puan azalarak, 2021 yılı Aralık ayında 82,8 oldu.

Dış ticaret haddi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 16,1 puan azalarak 81,1 oldu. 2021 yılında ise, önceki yıla göre 12,5 puan azalarak 85,9 oldu.

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