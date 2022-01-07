Birleşmelerde aslan payı yabancının

Rekabet Kurumu'nun açıkladığı 2021 yılı birleşme ve özelleştirme raporuna göre, kurum tarafından incelenen 309 adet birleşme ve özelleştirme işleminin 52’sinde tarafların tümünün Türk olduğu, 175’inde ise tümü yabancı ülke yasalarına göre kurulmuş şirketlerden oluştuğu belirtildi. 67 işlemde ise taraflarından en az birer tanesi yabancı şirket oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’de 2021 yılında 42,6 milyar TL tutarında birleşme devralma işlemi yapıldı. Ayrıca 95 milyar TL tutarında yedi adet özelleştirme işlemi gerçekleşti.

Rekabet Kurumu’nun ‘2021 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu’na göre 2021’de RK tarafından toplam 309 adet birleşme ve özelleştirme işlemi incelendi.

İncelenen 309 işlemlerden 2 tanesi nihai incelemeye alındı, 3 tanesine ise koşullu olarak izin verildi. Nihai inceleme sonucunda işlemlere taahhütlü olarak izin verilebiliyor veya tamamen yasaklanabiliyor.

2021 yılında incelenen özelleştirme işlemleri içinde en yüksek işlem bedeli yaklaşık 89,3 milyar TL ile “havalimanı işletmeciliği” alanında kaydedildi. Özelleştirme işlemlerinin 2021 yılında toplam Türkiye İşlemleri içerisindeki payı yaklaşık yüzde 69 oldu.

ASLAN PAYI YABANCIYA

2021 yılında Rekabet Kurumu tarafından incelenen 309 birleşme ve devralmanın 52'sinde tarafların tümünün Türk olduğu, 175'inde ise tümü yabancı ülke yasalarına göre kurulmuş şirketlerden oluştuğu belirtildi. 67 işlemde ise taraflarından en az birer tanesi Türk ve yabancı şirketler oldu.

Birleşme işlemlerinde tüm tarafları Türkiye kökenli olan şirketler arasında gerçekleştirilen birleşme ve devralmaların toplam işlem değeri 15 milyar 919 milyon TL, aynı dönemde tüm tarafları yabancı şirketler olan işlemlerde gerçekleşen toplam işlem değeri ise 5 trilyon 654 milyar TL oldu. İşlem taraflarından en az birer adedi Türkiye ve yabancı kökenli şirketlerden oluşan birleşme ve devralmalarda bildirilen işlem değeri ise 29 milyar 867 milyon TL oldu.

ÖZELLEŞTİRMELER

2021 yılında Rekabet Kurulu tarafından karara bağlanan 7 adet özelleştirme işleminden söz konusu işlemlerden 3 adedi “elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı” alanında gerçekleşirken, “havalimanı işletmeciliği”, “liman işletmeciliği”, “yat limanı işletmeciliği” ve “kargo ve lojistik firmaları tarafından paket ve koli gibi kargoların taşınması ve dağıtımı faaliyetleri” alanlarında birer adet işlem bildirildi.

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