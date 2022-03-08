Bloomberg: Biden Rus petrolüne yasak kararını bugün açıklayabilir

Bloomberg, ABD Başkanı Biden'ın Rusya'dan petrol, LNG ve kömür alımını yasaklama kararını bugün açıklayacağını yazdı. Haberin ardından petrol ve altın fiyatları fırladı. Biden, Türkiye saatiyle 18.45'te açıklama yapacak.

Sozcu.com.tr

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Bloomberg, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’dan petrol ithalatına yasak kararını bugün açıklayacağını yazdı.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Avrupa Birliği yasak kararına katılmayacak ve ABD tek başına karar alacak.

Yasağa, petrolün yanı sıra LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ve kömürün de dahil edileceği belirtildi.

Beyaz Saray, Biden’ın Türkiye saatiyle 18.45’te Rusya’nın Ukrayna’ya karşı haksız savaşıyla ilgili adımlar hakkında açıklama yapacağını duyurmuş ancak açıklamanın içeriğine dair bilgi vermemişti.

AB’NİN RUSYA BAĞIMLILIĞI YÜKSEK

Ham petrol ithalatında Rusya’nın payı ABD için yüzde 3 iken Avrupa Birliği için yüzde 25 seviyesinde. AB’nin Rus gazına bağımlılığı da yaklaşık yüzde 40 seviyesinde.

Bu nedenle AB’nin yakın zamanda Rusya’dan gaz ve petrol alımını yasaklaması mümkün görünmüyor. Ancak petrol alımlarının azaltılmaya başlandığı haberleri geliyor.

PETROL VE ALTIN YÜKSELDİ

Haberin ardından Brent tipi ham petrol fiyatı 126 dolardan 130 dolara fırladı.

Sabah saatlerinde 2 bin dolar civarında olan ons altın da bu haberle birlikte 2 bin 20 dolara yükseldi.

Dolar/TL bugün 14,58’i görürken, gram altında da 943 TL seviyesi görüldü.

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