BTK’dan Türk Telekom’da hisse devrine onay

Türk Telekom'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), LYY'nin Türk Telekom'da sahip olduğu hisselerin Varlık Fonu'na devrine izin verdi.

Sozcu.com.tr

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), LYY Telekomünikasyon AŞ’nin (LYY) Türk Telekom’da sahip olduğu hisselerin Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devrine izin verdi.

TVF, Türk Telekom’un yüzde 55’ini 1.65 milyar dolara satın almak için bankalara ait LYY Telekomünikasyon ile anlaşma yapmıştı.

KAP’A AÇIKLADI

TVF ile LYY arasında, Türk Telekomünikasyon AŞ’nin toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak için Pay Satın Alım Sözleşmesi, 10 Mart’ta imzalanmıştı.

Türk Telekom’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “BTK tarafından Türk Telekom’un hisselerinin yüzde 55’ine sahip olan LYY’nin şirketimizdeki hisselerinin tamamının, TVF’ye devir işlemlerine izin verilmesi… hususlarına karar verilmiştir” denildi.

Türk Telekom hisseleri saat 10:01’da yüzde 0.52 primle 9.69 liradan işlem görüyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası ve Akbank, Oger Telecom’un sahibi olduğu Türk Telekom’un kredi borçlarını ödeyememesi nedeniyle yüzde 55 hissesine 3 yıl önce el koymuştu.

Hisseleri Levent Yapılandırma adı ile kurulan şirkete devreden bankalar daha önce şirkete stratejik bir alıcı bulma konusunda tavsiye vermesi için Morgan Stanley’i görevlendirmişti.

TVF ise halihazırda bankada yüzde 6,7 hisseye sahip. Hazinenin yüzde 25 hissesine sahip olduğu şirketin geri kalanı ise halka açık.

TVF’nin Türk Telekom’un çoğunluk hisselerini de alması, Türkiye’nin en büyük iki telekomünikasyon şirketine de sahip olması anlamına geliyor.

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