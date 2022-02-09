Bu gar dolar öğütüyor

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projesi ile yapılan ve 29 Ekim 2016'da açılan Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nı 2021'de 8 milyon yolcunun kullanacağı garanti edildi ancak yolcu sayısı 1 milyon 93 bin 790’da kaldı. Hata payı yüzde 86.32 oldu.

Deniz AYHAN

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Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projesi ile yapılan ve 29 Ekim 2016’da açılan Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı’nı 2021’de 8 milyon yolcunun kullanacağı garanti edildi ancak yolcu sayısı 1 milyon 93 bin 790'da kaldı. Hata payı yüzde 86.32 oldu.

Şirketin cebine gidecek garanti ödeme tutarı da 14 milyon 600 bin dolar oldu. Yolcu garantisi ve tutmayan hedefler nedeniyle 2016’dan 2021 yılı sonuna kadar Ankara Tren Garı için yüklenici Cengiz -Kolin-Limak ortaklığına 40 milyon dolar ödendi.

Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda 2016-2017 ve 2017-2018 yılları için 2’şer milyon, 2018-2019 ve 2019-2020 yılları için de 5’er milyon yolcu garantisi verilmişti. Bu garanti 2020-2021 dönemi için 8 milyona yükseldi. Yolcu garantisi içinde kalan rakamlar için yolcu başına 1.5 dolar +KDV, yolcu garantisi üzerindeki rakamlar içinse yolcu başına 0.5 dolar+KDV ödeme yapılıyor.

GARANTİLER TUTMUYOR

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, adeta ‘dolar öğütücü' haline gelen Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'ndaki yolcu garantisi ödemelerini açıkladı. 2021 yılında da giden yolcu garantisinin yüzde 86 sapmayla tutmadığını ve 8 milyon yolcu garantisine rağmen tren garını yalnızca 1 milyon 93 bin 790 yolcunun kullandığını belirten Yavuzyılmaz, bu yıl da devlet kasasından 14 milyon 600 bin doların şirketin cebine gideceğini belirtti.

YOLCU GARANTİLERİ:

• 2016-2017 döneminde 2 milyon giden yolcu garantisi verildi, garı 2 milyon 207 bin 230 yolcu kullandı. Yine de görevli şirkete 3 milyon 662 bin 265 dolar dolar ödendi.

• 2017-2018 döneminde yine 2 milyonluk yolcu garantisi verildi, 2 milyon 497 bin 861 yolcu garı kullandı. Yine de 3 milyon 833 bin 737 dolar daha hazineden görevli şirketin kasasına gitti.

• 2018-2019 döneminde yolcu garantisi 5 milyona çıktı, 1 milyon 933 bin 123 kişi tren garını kullandı. 8 milyon 850 bin dolar şirketin cebine gitti.

• 2019-2020 döneminde de yolcu garantisi 5 milyon oldu. 1 milyon 91 bin 881 kişinin gara gitmesiyle, yine yolcu garantisinin altında kalındı ve 8 milyon 850 bin dolar daha devlet kesesinden çıktı.

• 2020-2021: 2021 yılında 8 milyon yolcunun kullanacağı garanti edildi ancak 2021 yılında 1 milyon 93 bin 790 yolcu garı kullandı. Hata payı yüzde 86.32 oldu. Şirketin cebine gidecek garanti ödeme tutarı 14 milyon 600 bin dolar oldu.

• 2016’dan 2021 yılı sonuna dek devlet hazinesinden, toplam 39 milyon 796 bin dolar Cengiz-Kolin-Limak ortaklığına ödenmiş oldu.

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