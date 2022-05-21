Buğdayın maliyeti 1.850 TL, çiftçinin kazancı 1500 TL

Türkiye ciddi bir tahıl krizinin eşiğindeyken maliyetler altında ezilen çiftçi, buğdayda dekar başına ürettiği mahsulden 350 TL zarar ediyor.

Veli TOPRAK

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Buğday arzı konusunda hem dünyada hem de Türkiye'de sorunlar artarken, üreticileri destekleyecek politikaların geliştirilememesi eleştirilere neden oluyor. Trakya'da yaşayan çiftçilerin sorunlarını Meclis kürsüsünden dile getiren CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, “Trakya'da bir dekara ekilen buğdayın 1.850 lira maliyeti var. Çiftçinin kazancı ise 1.500 lira. Çiftçi dekar başına 350 lira zarar ediyor. Bu arkadaş nasıl çiftçilik yapsın” dedi. Kayan, TBMM'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

MASRAFLAR KATLANIYOR

“Türkiye genelinde 35 milyon dekar arazi terk edildi. Buğdayın dekar başına maliyeti, 20 kilogram gübre 10 liradan 200 lira, 25 kilogram tohum 8 liradan 200 lira, 30 kilogram üre 14 liradan 420 lira, 25 kilogram nitrat 8 liradan 200 lira, biçim ücreti 100 lira, mazot 8 litre 25 liradan 200 lira, ilaç 80 lira, kira 450 lira; 1 dekara çiftçinin toplam maliyeti 1.850 lira. 1 dekara Türkiye ortalaması 300 kilogram buğdaydır. Buğdayın kilogramı bugün ortalama 5 liradır, 300 kilogramı 5 lirayla çarptığınız zaman 1.500 lira para kazanıyor çiftçi ama 1.850 lira masraf ediyor. Bu masrafı eylül ayından bu yana sürekli olarak yapıyor, bugüne kadar dekar başına 350 lira zararı var. Türkiye sürekli olarak dışarıdan hububat ithal etmek zorunda kalıyor. Ayçiçeğinde durum aynı, pancarda aynı, pamukta aynı. Ülkemizin topraklarının 35 milyon dönümü boş kalıyor.”