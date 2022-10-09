Bulgaristan sınır kapısında TIR kuyruğu 33 kilometreye çıktı

Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu üzerinde 33 kilometre TIR kuyruğu oluşurken, Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki TIR Parkı sahasında yaklaşık 4 bin TIR yurt dışına çıkmak için bekliyor.

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Edirne’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısından Avrupa ülkelerine ihraç yükü götüren TIR’lar yoğunluk oluşturdu. Toplam 6 peronda günlük 1200 TIR’ın çıkış işlemlerinin yapılabildiği Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki TIR Parkı sahasında yaklaşık 4 bin TIR yurt dışına çıkmak için bekliyor.

Bu yıl yapılan modernizasyon çalışmasıyla peron sayısının 4’e çıkarıldığı, günlük 900 TIR’ın işleminin yapıldığı Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu üzerinde ise 33 kilometre TIR kuyruğu oluştu. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri oluşan yoğunluk ve kuyrukların, ihracatın artması kaynaklı olduğunu ifade etti.

SIRADA HARAP OLUYORUZ

Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda TIR kuyruğunda bekleyen sürücüler, insani ihtiyaçlarını karşılayıp dinlenebilmeleri için bölgeye bir an önce TIR parkı yapılmasını istedi.

Almanya’ya makine parçası götüren ve Hamzabeyli’de kuyrukta bekleyen İsmail Çavuşoğlu, “2 günden beri buradayım. Almanya’ya gideceğim. Makine parçası götürüyorum. Biz de bilmiyoruz niye beklediğimizi burada. 2 günden beri sırayı tuttuk, kapıya gitmeye çalışıyoruz. Bulgaristan da malum, çalışmıyor doğru dürüst. O nedenden dolayı biz de burada sıralarda harap oluyoruz. Buna acilen bir çözüm bulunmasını bekliyoruz. Hiçbir ihtiyacını göremiyorsun, tuvaletin yok, suyun yok. Kendi imkanlarımızla ne kadar sağlayabilirsek onu sağlıyoruz. Bulgaristan çalışmıyorsa bile güzel bir park yapsınlar ki hiç olmazsa bizi güvenli bir yere alsınlar. Bekleyeceksek orada bekleyelim” dedi.

PARK YAPILMASI GEREKİYOR

Sırbistan’a doğal gaz borusu ham maddesi götüren Abdullah Aslan da, park yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Aslan, “İstanbul’dan geliyorum, Sırbistan’a gidiyorum. Doğalgaz boruları ham maddesi taşıyorum. Bugün ikinci günümüz. Sıradan dolayı bekliyoruz. Kapılarda akış çok zayıf. Ondan dolayı bekliyoruz. İhtiyaçlarımızı gideremiyoruz. En azından parklar bir an önce yapılsa. Burada beklemektense parkta beklemeyi tercih ediyoruz. Bizim için daha iyi olur. En azından insani ihtiyaçlarımızı gideririz” diye konuştu.

Almanya’ya yük götüren Murat Yenihan da, 2 gündür sırada beklediğini dile getirdi.

Yenihan, “Dilovası’ndan geliyorum. Almanya’ya gitmek için yola çıktık. 3-4 saat sonra 48 saatim dolacak. 2 gündür asfalttayız. Sıra bekliyoruz. Bulgar tarafında bir aksilik var diyorlar. Net olarak bilmiyoruz ama burada bekliyoruz. Buradaki sıkıntılar bitmez. Cadde üzerindeyiz. Tuvalet yok, ekmek, su alabileceğiniz herhangi bir şeyiniz yok. Yatmak zaten problem. Gece 200 metre geride yattım. Ne kadar uyuyabilirsek o kadar istirahat ettik. En büyük sıkıntılarımız takolarımız, çalışma saatlerimiz. Bozulduğu zaman zaten ceza yiyoruz” dedi. (DHA)

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