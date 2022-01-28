CHP Sözcüsü Öztrak: Enerji yönetimi doğalgazda kumar oynadı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, organize sanayi bölgesine yaptığı ziyarette sanayideki enerji kısıntılarına tepki gösterdi. Kesintinin İran'daki gaz kısıtı ile izah edilemeyeceğini belirten Öztrak, enerji yönetiminin spot piyasadaki doğalgaz fiyatları üzerinden kumar oynadığını belirtti.

Sozcu.com.tr

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CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Ankara Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’ne yaptığı ziyarette konuştu.

Sanayideki enerji kesintilerine tepki gösteren Öztrak, sanayicinin enerji faturalarının roket hızıyla arttığını belirterek, “Son bir yılda sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 435, elektriğe yüzde 200 zam yapıldı. En pahalı enerji sahip olmadığınız enerjidir. Ülkemiz bugün maalesef bugün bunu yaşıyor” dedi.

Öztrak şunları söyledi:

Sanayicimiz bir gün bir sabah uyandı, doğalgazın yüzde 40 kısıldığına şahit oldu. Bu da yetmedi hükümet sanayiye 3 gün size elektrik yok dedi. Sanayici bir anda sudan çıkmış balığa döndü. Hükümet bir süredir sanayicimizi perişan ediyor. İlkin dövizi köpürterek sanayiciyi fiyat alamaz, fiyat veremez hale getirdi. Sonra 20 Aralık kumpasıyla yüksek kurdan ara malı ithal eden sanayiciyi perişan etti.

Bunlardan sonra enerjiyi keserek sanayiciye bir darbe daha vurdu. Adeta hükümet sanayiciye kasten çelme taktı.

Bu krizin ne kadar süreceğini kimse bilmiyor. Sanayicimiz sorumlusu olmadığı bir krizin tüm maliyetlerini taşımak zorunda. Bu krizin tek sorumlusu var. Ülkenin enerji arz güvenliği ile kumar oynayan yönetim. Bir ülkenin enerji arz güvenliği sınır güvenliği kadar önemlidir. Ancak bizim enerji arz güvenliğimiz büyük bir basiretsizliğe kurban edilmiştir. Bugün yaşadıklarımız İran gazının kesintiye uğramasıyla izah edilemez. Son 5 yılın dördünde buna benzer sıkıntılar yaşandı. Ancak sanayide çarklar durmamıştı.

DOĞALGAZLA KUMAR OYNADILAR

“Her alanda olduğu gibi enerji yönetimindeki hesapsızlık bir kez daha ülkemizin işine aşına darbe vurdu” diyen Öztrak, enerji yönetiminin salgın zirve yaptığında dibe vuran enerji fiyatlarının salgının etkisi azaldığında hızla artacağını öngöremediğini belirtti.

Süresi biten uzun vadeli kontratları yenilemediler. Spot piyasadaki fiyatlara aldandılar. Fiyatlar düşer zannederek ciddi bir kumar oynayıp kaybettiler. Şimdi Azerbaycan ve Rusya’dan çok yüksek fiyatta gaz alıyoruz. Bu kumarda gaz depolarındaki sınırlı ihtiyaç stokları da masaya sürüldü.

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