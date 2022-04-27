Deutsche Bank’tan korkutan ‘ekonomik durgunluk’ tahmini

Deutsche Bank, ABD ekonomisinin durgunluk yaşayacağı öngörüsünde bulundu. Banka, ABD'de yüksek enflasyon yüzünden ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaştırmayı hızlandırması sonucu ekonominin resesyona gireceğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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Deutsche Bank, ABD ekonomisi için resesyonu tahmini yaptı. Banka, Fed’in yüksek enflasyonu frenleme arayışının neden olabileceği ekonomik gerileme konusunda uyarılarda bulundu.

Deutsche Bank ekonomistlerinin kaleme aldığı “Yaklaşan durgunluk neden beklenenden daha kötü olacak” başlıklı raporda, “Büyük bir durgunluk yaşayacağız” ifadelerine yer verildi. Raporda Fed'in politika faizinin yüzde 5-6 aralığına çıkabileceği ve ABD'nin gelecek sene resesyona gireceği tahminini yapıldı.

Resesyon kavramı, ekonomik büyümenin belirli bir süreliğine negatif olmasını tanımlıyor.

YÜKSEK ENFLASYON SÜRECEK

Banka ayrıca yüzde 8,5 ile son 40 yılın zirvesinde bulunan ABD tüketici enflasyonunun Fed’in hedefi olan yüzde 2’ye geri dönmesinin uzun zaman alacağını belirtti. Bu nedenle merkez bankasının faiz oranlarını çok agresif bir şekilde artıracağı ve bunun ekonomiye zarar vereceği belirtildi.

Raporda “Fed’in frene daha da sıkı basması ve enflasyonun belini kırmak için derin bir resesyona ihtiyaç duyması kuvvetle muhtemel” ifadeleri kullanıldı. Deutsche Bank, Fed’in enflasyon mücadelesinde rotayı tersine çevirmesiyle ekonominin 2024 ortasına kadar toparlanacağını öngördü.

Bununla birlikte ABD’de işsizlik oranında da ‘birkaç yüzde puan artış' olacağı belirtildi.

WALL STREET’İN DİĞER DEVLERİ KÖTÜMSER DEĞİL

Goldman Sachs ise Deutsche Bank’ın öngörülerinin aksine durgunluğun kaçınılmaz olduğu iddialarını reddetti. Wall Street devi, yüksek enflasyonu ve ücret artışını frenlemenin zor olduğunu kabul ederken resesyonun “kaçınılmaz olmadığını” vurguladı.

Goldman Sachs ekonomistleri cuma akşamı yayımlanan raporda, “Resesyona ihtiyacımız yok ama büyümenin yavaşlamasına ihtiyaç var. Bu da resesyon riskini artıran bir yol” dedi.

İsviçreli banka UBS de benzer şekilde, Fed’in enflasyonla mücadele moduna geçmesine rağmen ekonomik genişlemenin devam edebileceğini belirtti. Bankanın yatırım fonunun baş yatırım sorumlusu Mark Haefele pazartesi günü yayımladığı raporda, “Yükselen faiz oranları nedeniyle bir durgunluk beklemiyoruz” dedi.

FED NE YAPACAK?

Fed’in yüksek enflasyon endişesi nedeniyle faiz artışı konusunda agresifleşeceği düşünülüyor. Fed’in faiz artışında hızlanmasıyla doların değerinin artması ve büyümenin yavaşlaması öngörülüyor.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), son toplantısında faiz artışlarına başlamış, yüzde 0,25 olan politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,50 seviyesine çıkarmıştı. FOMC, bir sonraki toplantısını mayıs ayında yapacak.

Ancak 25 baz puanlık faiz artışının enflasyon karşısında etkisiz kalması, para politikasında sıkılaşmanın hızlanmasına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. ABD'de şu an tüketici enflasyonu yüzde 8,5 seviyesinde bulunuyor. Fed'in enflasyon hedefi ise yüzde 2.

FED’DEN BÜYÜME VE ENFLASYON UYARISI GELMİŞTİ

Fed Başkanı Jerome Powell da bundan sonra para politikasının daha agresif adımlarla sıkılaştırılacağına işaret ederek merkez bankasının 4 Mayıs'taki toplantıda 50 baz puan faiz artırımını ele alacağını söyledi.

Fed’in ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı Bej Kitap raporunun nisan sayısında da büyüme ve enflasyon uyarısı yapıldı.

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