Devlet kendi hastanesini yapamadı

Ülkenin birçok şehrinde hastane açığı yaşanırken 10 devlet hastanesinin inşaatına para yokluğundan bir türlü başlanamadı. İhaleler iptal edildi.

Erdoğan SÜZER

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Yap-İşlet-Devret yöntemiyle büyük şirketlere aşırı pahalıya yaptırılan şehir hastanelerine oluk oluk para akıtılırken ucuza mal olsun diye devletin kendi kaynaklarıyla yaptırmayı planladığı 10 hastanenin ihalesi para yokluğundan iptal edildi.

HER GÜN ZAMLANIYOR

Hastane ihalelerinin iptal edilmesinde, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı maliyet hesabının, ekonomik krizle birlikte aşırı yükselen inşaat maliyetlerinin çok altında kalması etkili oldu. Her gün değişen fiyatlar yüzünden önlerini göremez hale gelen müteahhitler devletin hazırladığı yaklaşık değerlerle hastanelerin yapılamayacağını idarelere ilettiler.

Kamu İhale bülteninde yer alan bilgilere göre Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan ve toplam 2 bin 500 yatak kapasiteli 10 hastanenin ihalesi iptal edildi. Müteahhitlerin yaklaşık değerleri az bulmaları nedeniyle ihaleleri iptal edilen devlet hastaneleri Kars, Bingöl, Şırnak, Manisa, Konya, Kahramanmaraş, Adana, Aydın, Ordu ve İzmir'de yapılacaktı. İhaleler iptal edildiği için bu illerde hastane yetersizliği yüzünden yaşanan sağlık sorunları yaşanmaya devam edecek.

ALTERNATİF VAR MI?

CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, ihalesi iptal edilen hastaneler nedeniyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Dr. Şahin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde, 10 şehirde oluşan hastane ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak alternatif çalışma yürütülüp yürütülmediğini sordu.

Bütün parayı şehir hastaneleri yutuyor

CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, ihaleleri iptal edilen 6 hastanenin 2022 yılı yatırım maliyetinin 3.3 milyar lira olduğuna dikkat çekerken, Sağlık Bakanlığı'nın bütçe kaynaklarını şehir hastanelerine akıtması yüzünden devlet hastanelerine para bulamadığını ifade etti. Şahin, faaliyetteki 13 şehir hastanesinin kira ve hizmet bedelleri için bu yılki bütçeye 21.5 milyar lira ödenek konulduğunu, ancak dolara endeksli ödemeler yüzünden bütçeye gelecek yükün şimdiden 30.5 milyar liraya çıktığını söyledi.