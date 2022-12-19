Devletin enflasyonuna bak halkın halini anla

Devlet de enflasyona yenik düştü. Kamu kurumlarının su, elektrik, ısınma temizlik, ulaşım, kira, kırtasiye gibi giderleri geçen yıla göre yüzde 359’a varan oranlarda zamlandı.

Erdoğan SÜZER

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Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) gizlediği hayat pahalılığının gerçek tablosu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi. Devlet de enflasyona yenik düştü. Kamu kurumlarının su, elektrik, ısınma, temizlik, ulaşım, kira, kırtasiye gibi giderleri geçen yıla göre yüzde 359'a varan oranlarda zamlandı. TÜİK yerine devletin yaşadığı enflasyona bakan, halkın halini daha iyi anlıyor.

11 AYLIK ISINMAYA 9.3 MİLYAR

Bakanlığın yayımladığı bütçe verileri, devletin gıdadan temizliğe, elektrikten ısınmaya, kiradan ulaşıma kadar birçok alanda tıpkı vatandaş gibi enflasyon karşısında ezildiğini ortaya koydu.. Ancak TÜİK'in açıkladığı enflasyonda bu zamlardan eser görünmüyor. TÜİK yerine devletin yaşadığı enflasyona bakan, halkın halini daha iyi anlıyor. Bütçe verilerine göre, geçen yılın ilk 11 ayında yiyeceğe 5.6 milyar lira para harcayan kamu kurum ve kuruluşlarının bu yılın aynı döneminde yiyecek alımlarına ödediği para 11.4 milyar liraya ulaştı. Devletin yiyecek enflasyonu yüzde 101.6 oldu. Aynı dönemde devletin gıda enflasyonu yüzde 105, içecek enflasyonu yüzde 139.8, tekstil malzemelerine ödediği para yüzde 184 arttı..

Kamu kurum ve kurumları geçen yılın 11 aylık döneminde ısınmaya 2.5 milyar liradan daha az para öderken bu yılın aynı döneminde ısınmaya harcadığı para yüzde 275 artarak 9.3 milyar liraya ulaştı. Aynı şekilde devletin elektrik enflasyonu yüzde 241, akaryakıt maliyetlerindeki artış ise yüzde 359 oldu. Devletin elektriğe ödediği para bir yılda 7.4 milyar liradan 25.2 milyara, su faturası 722 milyon liradan 1.3 milyar liraya fırladı.

Defter, kitap 2 kat zamlandı

Velilerin belini büken kırtasiye fiyatlarındaki aşırı artış devletin kırtasiye harcamalarını da patlattı. Devletin kırtasiyeye ödediği para, tasarruf önlemlerine rağmen 3 kattan fazla artarak 522 milyondan 1.6 milyar liraya çıktı. Haberleşmeye geçen yıla göre 2.2 kat daha fazla para ödeyen devletin internet faturası 2.3 kat kabardı. Devletin taşıma gideri 2.6 katı, taşıt bakım onarım gideri 3 katı aşan oranlarda arttı. Kiraladığı taşıtlara geçen yıl 466 milyon lira ödeyen kamunun bu yıl ki araç kira faturası 1.6 milyara çıktı.