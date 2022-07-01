Doğalgaza bu ay zam yok

Doğalgazda Temmuz ayından itibaren geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife sabit bırakıldı.

Sozcu.com.tr

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde, Temmuz ayına ilişkin doğalgaz tarife tablosu yayımlandı. Tarifelerde bu ay için bir değişiklik yapılmadı.

Haziran ayında konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 30, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 16, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 10 artış yapılmıştı.

Buna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine Temmuz ayında uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğalgaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de bin metreküp doğalgaz için 10 bin 416 lira olmaya devam edecek.

Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğalgazın fiyatı ise 12 bin 500 lira olmayı sürdürecek.

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