Doktorun maaşını elektrik çarptı

Ticarethane statüsünde elektrik kullanan hastaneler yılbaşında yapılan zamlardan sonra 4-5 kat artan elektrik faturalarını ödeyince döner sermayede sağlık personeline dağıtacak para kalmadı.

Erdoğan SÜZER

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Ülke genelinde büyük tepkiye yol açan fahiş elektrik zammı açlık sınırındaki maaşlarıyla gündeme gelen hekim ve sağlık personelini de vurdu. Elektrik faturalarını döner sermayeden ödeyen kamu hastaneleri, bir anda 4-5 katına çıkan elektrik faturalarını yatırınca döner sermayede sağlık personeline dağıtacak para kalmadı. Bazı hastanelerin 800 bin lira civarında seyreden aylık elektrik faturasının 3-4 milyon liraya fırladığı, döner sermaye kaynaklarını elektrik ve tıbbi sarf malzemeleri gibi cari giderler tüketince hekim, hemşire ve sağlıkçılara döner sermayeden ek maaş ödenemediği bildirildi.

3 KALEM ÖDEME

Sağlık Bakanlığı'nın hastane ve sağlık merkezlerinde memur statüsünde çalışan sağlık personeline diğer memurlardan farklı olarak “tek maaş” yerine “maaş, sabit döner sermaye ve ek ödeme” adı altında 3 küçük kalemden oluşan ücret ödeniyor. Ancak ek ödeme sabit döneri aşarsa fiilen sadece ek ödeme maaşa ekleniyor. Aşmazsa maaş ve sabit döner dışında ek gelir oluşmuyor. Bu nedenle döner sermayenin gelir ve giderindeki her artış ya da azalış doğrudan aylık geliri etkiliyor. Döner havuzundan ek ödemenin dışında sağlık ve temizlik malzemeleri ile elektrik ve su gibi cari giderler de ödeniyor. Elektrik fiyatına büyük zam yapılınca havuzda sağlık personeline verilecek ek ödeme olağanüstü azaldı. Ticarethane mantığıyla çalıştırılan Ağız ve Diş ile Aile Sağlığı merkezlerinde durum daha da dramatik bir hale dönüştü.

ELEKTRİK ZAMLANDI MAAŞIMIZ DÜŞTÜ

– Genel Sağlık İş Başkanı Dr. Derya Uğur, aile sağlığı merkezlerinin elektrik giderinin 5 kata varan oranlarda arttığını, küçük bir aile sağlığı merkezinin elektrik faturasının bile bir ayda 828 liradan 3 bin 995 liraya yükseldiğini söyledi. Dr. Uğur, “Elektrik zamlandı, maaşlarımız düştü. Sağlık emekçilerine parçalı değil, insan onuruna yakışır tek maaş verilmesini istiyoruz” dedi.

Hastane ticarethane mi?

– Türk Tabipler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Prof. Vedat Bilgin, birçok hastanenin aylık elektrik giderinin 800-900 bin liradan 3-4 milyon liraya yükseldiğini, bu yüzden sağlık personelinin ek ödemelerinin düştüğünü söyledi. Bilgin, hastanelerden ticarethane statüsünde elektrik parası alınmasının da kabul edilebilir olmadığını söyledi.

2 GÜN İŞ BIRAKACAKLAR

– Aile hekimleri, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin geri çekilmesi, aile hekimliği çalışanlarının özlük haklarında iyileştirme yapılması ve aile sağlığı merkezi cari gider ödeneklerinin artırılması taleplerinin yerine getirilmesi için 17-18 Şubat'ta tüm yurtta 2 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirecek. Sağlıkçılar 8 Şubat'ta da 1 günlük iş bırakma eylemi yapmıştı.