Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 11 Mart 2022

Dolar 11 Mart Cuma günü 14.93 TL'den işlem görüyor. Güne 14,65 seviyesinden başlayan kurda yükseliş art arda sekizinci günde devam etti. Kısa vadeli teknik yönde 5 günlük AO 14,60’a, 22 günlük AO 14,11’e yükseldi.

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Ocak ortalarından başlayan yükselen kanalın yanı sıra; Mart başından itibaren oluşan kısa vadeli yükselen kanalı da takip ettiğimiz kurda, yukarı yönlü ataklarda; 14.91 ve 15.00(psikolojik) seviyeleri önemli olacak.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.93 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.493 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 11 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 11 Mart 2022 Dolar yorumları: USDTRY paritesi bu sabah saatleri itibariyle 14,8860 seviyesinden işlem görüyor. Bir süredir, devam etmekte olan jeopolitik riskler ve güçlü dolar endeksinin yarattığı baskı çerçevesinde USDTRY paritesindeki risklerin yukarı yönlü olduğunu ifade etmekteyiz. Teknik görünümü incelediğimizde USDTRY paritesinin günlük grafiğinde bir yükseliş kanalı oluşturmuş olduğunu görüyoruz. Kanalın alt ve üst sınırlarını göz önünde bulundurduğumuzda kurda kısa vadeye ilişkin 14,00 – 15,00 bandının ön plana çıktığını görüyoruz.

Teknik göstergeler kurun 14,00 seviyesi altına inmediği müddetçe olası geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini işaret ediyor. Diğer yandan 15,00 seviyesinin aşılması ve günlük grafikteki kanalın yukarı yönlü kırılması durumunda ise yükseliş eğiliminin hız kazanması beklenebilir. Böyle bir durumda kısa vadede 15,60, 16,23 ve 16,90 dirençleri izlenecek. Ancak bu seviyelerin geçmişte yalnızca birkaç defa test edilen seviyeler olmasından ötürü güçlü birer direnç teşkil etmediklerini belirtmekte fayda var.