Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 18 Ocak 2022

Dolar bugün 17 Ocak Salı günü 13.51 TL'den işlem görüyor. Yeni haftaya 13.44 seviyelerinde başlangıç yapan dolar kuru haftanın ilk işlem gününde dalgalı bir seyir izledi ve haftanın ikinci işlem gününde haftaya başlangıç seviyesinin yakınlarında fiyatlamalar gerçekleştiriyor.

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Dolar kuru 13.45 seviyesi yakınlarında sakin seyrini koruyor. Perşembe günü TCMB'nin açıklayacağı faiz kararı öncesinde kurda sakin bir bekleyiş hakim. İçeride TCMB kararına yönelik bekleyiş sürerken, küreselde Fed baskısı hissedilmeye devam ediliyor. Fed'in beklenenden hızlı faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin ön plana çıkması ile yükselen tahvil faizleri gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskısını sürdürüyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.51 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.351 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 18 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 18 Ocak 2022 Dolar yorumları: Yurt içinde Perşembe günü gerçekleşecek TCMB PPK toplantısında faiz değişikliği olmayacağı beklentisi ağırlık kazanmaya başladı. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 13,55 ve 13,65 direnç seviyesinin takip edilebilir. Olası satış baskısı durumunda ise 13,35 ve 13,25 destek seviyeleri takip edilebilir.