Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 21 Şubat 2022

Dolar, 21 Şubat 2022 Pazartesi günü 13.63TL'den işlem görüyor. Rusya – Ukrayna gerilimi ile ilgili haber akışı fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ediyor. Dün jeopolitik gerilimle ABD borsalarında düşüş ve güvenli limanlara yönelim görülmüştü. Ukrayna ve Rusya gerginliğinde diplomasi çabalarının sürmesi ise bu sabah risk iştahında toparlanmayı beraberinde getiriyor.

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Dolar kuru hafta başlangıcında 13.65'in üzerini test etse de bu seviye üzerinde kalıcı olamadı ve 13.58 seviyesine geriledi. Dolar kuru son 5 haftadır 13.65 seviyesi üzerinde seyrini sürdürmekte zorlanıyor. Bu sabah doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kaybetmesi ile TL'de de değer kazancı takip ediliyor. Yeni haftada Biden ve Putin arasında görüşme olabileceğine yönelik haberlerin çıkması gelişmekte olan ülke para birimlerine pozitif yansıdı.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.63 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.363 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 21 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 21 Şubat 2022 Dolar yorumları: Dolar, Türk Lirası karşısında günü 0.53% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Dolar, Türk Lirası karşısında orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber USDTRY paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 13.7300 ve 13.8100'de, destek seviyeleri ise 13.6500 ve 13.5800'de bulunmaktadır.