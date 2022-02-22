Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 22 Şubat 2022

Dolar 22 Şubat Salı günü 13.72 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru bu sabah uzun zamandır test ettiği 13.65 seviyesini geçti. Artan Rusya - Ukrayna savaşı riskleri dolar kuru üzerinde etkili oluyor. Dün gece dolar kuru 13.73 seviyesine kadar yükselse de yeniden 13.65 sınırına geriledi. Son 5 haftada olduğu gibi Dolar 13.65 seviyesi üzerinde seyrini sürdürmekte zorlanıyor.

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Artan jeopolitik riskle birlikte gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki belirsizlik artış gösteriyor. Dolara olan talebin artması gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratıyor. Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 13,57 – 13,68 aralığında hareket etti. Haftaya 13,67 seviyesinden başlayan kurun kapanışı 5 günlük AO (13,62) üzerinde gerçekleşti.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.72 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.372 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 22 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 22 Şubat 2022 Dolar yorumları: Kurda yaşanan kısa vadeli yükselişlerin 13,65 – 13,70 seviyesinden tepkiyle karşılaştığı izlenmektedir. 13,65 – 13,70 aralığı kısa vadeli direnç bölgesi olarak takip edilebilir. 13,70 üzerinde geçilmesi halinde 13,90 direnci test edilebilir. Aşağı yönde 5 haftalık AO'nun da yer aldığı 13,55 seviyesi kısa vadeli destek olmaya devam ediyor. 13,55'in geçilmesi halinde 13,40 – 13,30 bölgesinden tepki bulması beklenebilir.

Kurda son iki haftalık işlemler 13,40 – 13,70 bölgesinde gerçekleşti. Kısa vadeli yönün belirlenmesi adına 13,40 – 13,70 bölgesi dışındaki fiyatlamalar takip edilebilir. Dün TÜİK'in açıkladığı yurt dışı ÜFE bir önceki yıla göre %96,44 arttı. ABD piyasaları tatil sebebiyle kapalıydı. Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ABD tarafında öncü PMI'lar ile CB tüketici güveni takip edilecek.