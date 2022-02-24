Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 24 Şubat 2022

Dolar 24 Şubat Perşembe günü 14.20 TL'den işlem görüyor. Rusya – Ukrayna bölgesindeki gerginlik artış göstermeye devam etmesiyle gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybediyor.

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Güne 13.83 TL seviyelerinde başlayan kur, Rusya Ukrayna savaşı gölgesinde yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Global enflasyonist endişeler gölgesinde yurtiçi enflasyonunda da yükselişin devam etmesi risk algısı olarak olumsuz bir etken olmaya devam ediyor.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.20 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.420 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 24 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 24 Şubat 2022 dolar yorumları: Tepki alım denemelerine rağmen yatay seyir korunuyor. İlk destekler 13.75-13.50 seviyelerinde. Bu seviyelerin altında sonraki destekler 13.25-13.15 ve 1.1275 seviyelerinde bulunuyor. Tepki çıkışlarında ilk direnç noktaları ise 13.87-13.95 olarak görülüyor. Sonraki dirençler 14.30 ve 15.00 seviyelerinde.