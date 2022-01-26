Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 26 Ocak 2022

Dolar bugün 26 Ocak 2022 Çarşamba günü 13.50 TL'den işlem görüyor. Bugün global piyasalarda gözler FED toplantısında olacak. Toplantıda Mart’da faiz artışlarına başlanması ve parasal sıkılaşma hızına ilişkin gelecek açıklamalar yakından takip edilecek. FED’in şahinleşmesi dolar kurunu yukarı taşıyabilir.

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Kurda sakin ve yatay görünüm devam ediyor. Dün tüm gün boyunca 13:40-13:57TL aralığında fiyatlanan kurda bugün gerçekleşecek ABD'de Fed toplantısına kadar yatay fiyatlamanın devamı beklenebilir. Diğer taraftan Bu akşam FOMC toplantısında Fed üyelerinin faiz beklentileri ve özellikle Powell konuşmasındaki detaylar küresel ABD doları değeri açısından yakından takip edilecek.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?



DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.50 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.350 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 26 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 26 Ocak 2022 dolar yorumları: Dolar kurunda dünkü işlemlerde 13,4304-13,5749 bandında hareket edildi. Kurda son haftalarda volatilite düşük olup 13,25-13,90 bandı arasında sıkışma devam etmektedir. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 13,70 direnci takip edilebilir.

Sonraki önemli direnç olarak 13,90 seviyesi izlenebilir. Kurda 13,90 direncinin geçilmesi durumunda mevcut güçlenmenin devam edebileceğini tahmin etmekteyiz. Geri çekilmelerde 13,25-13,00 seviyeleri önemli destekler olarak izlenebilir.