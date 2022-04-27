Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 27 Nisan 2022

Dolar 27 Nisan 2022 Çarşamba günü 14.81 TL'den işlem görüyor. Dolar kurunda sınırlı da olsa yükseliş hareketi yaşanmaya devam ediyor. Özellikle doların küresel çapta güçlü duruşunu devam ettirmesiyle günü 0.16% yükseliş ile 14.79 seviyesinden tamamladı.

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Haftaya 14.71 seviyelerinde başlangıç yapan dolar kuru hafta içerisinde sınırlı yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi. Dün 14,80TL üzeri test edildi. Küresel piyasalarda doların değer kazanmasından çok bozulan risk iştahı genel olarak para birimlerinde dolar karşısında değer kayıplarına neden oluyor. Yurt içinde Bayram öncesi pozisyonlarında kur tarafında alınması bu yükselişi destekliyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.81 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.481 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 27 NİSAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 27 Nisan 2022 dolar yorumları: DolarTL bu hafta yukarı yönlü bir seyir izleyerek direnç bölgesi olarak takip edilen 14.80 seviyesine yükseldi. 14.55 – 14.80 aralığında dalgalanma takip edilen dolar kurunda 14.80 üzerinde yerleşik seyirler görülmesi durumunda teknik görünüm yukarı yönlü olmaya devam edebilir. Yükselişin devamında 14.87 ve 15.00 direnç seviyeleri takip edilecek. Aşağı yönlü seyirlerde ise 14.68 seviyesi destek konumunda bulunmaktadır.