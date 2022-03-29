Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 29 Mart 2022

Dolar 29 Mart 2022 Salı günü 14.83 TL'den işlem görüyor. Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleriyle birlikte dolar kurunda da yatay seyirler takip ediliyor. Bugün Rusya – Ukrayna müzakerelerine Türkiye’de başlanacak. İki gün sürecek olan müzakerelerden bölgedeki tansiyonu azaltan kararlar alınıp alınamayacağı takip edilecek.

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Küresel bazda bakıldığında 1 ayı bulan Rusya – Ukrayna arasındaki savaş gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskılar oluşmasına neden olmuştu. Son günlerde iki ülke arasındaki heyetlerin görüşme adımları atması umutların bir miktar daha artmasına sağladı. Türkiye'de devam edecek olan müzakereler konusunda gelecek haber akışları küresel olarak fiyatlamalar üzerinde etkili olacak. Yeni günde yurtiçinden gelecek olan ve fiyatlamalara etki edecek ekonomik veri akışı bulunmuyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.83 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.483 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 29 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 29 Mart 2022 Dolar yorumları: DolarTL'de 14.80 üzerinde seyirlerin korunmasına karşılık yukarıda 15.00 seviyesi aşılamıyor. Kurda sakin bir görünüm var. Bu hafta 14.80 seviyesi üzerinde seyirlerin korunması durumunda psikolojik direnç seviyesi olan 15.00 seviyesine yönelik yükselişlerin devam ettiği görülebilir. Ancak, 15.00 seviyesinden satış baskısı gelebilir. Yukarı yönlü seyirlerin devamı için 15 seviyesinin üzerinde yerleşik seyirler görmek gerekiyor. 14.80 seviyesinin altındaki olası geri çekilmelerde 14.59 ve 14.40 destek seviyelerinden tepki alımlarının geldiği görülebilir.