Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 31 Ocak 2022

Dolar, 31 Ocak 2022 Pazartesi günü 13.36 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru Cuma günü 13.65 seviyesini yeniden test etse de bu seviye üzerinde kalıcı olamadı ve 13.40 seviyesine geriledi.

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Dolar kurunda işlemler 13.36 seviyesinden geçiyor. Şahin algılanan Fed toplantısının ardından dolar endeksinin 97 seviyesi üzerine yükselmesi ve 1,80 seviyesi yakınlarına yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde etkili oluyor. Doların geçen haftaki yükselişinin ardından bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kazancı içerisinde bulunuyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.36 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.336 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 31 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 31 Ocak 2022 Dolar yorumları: Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta 13,33 – 13,67 aralığında hareket etti. Haftaya 13,46 seviyesinden başlayan kurun kapanışı 13,51 seviyesinde gerçekleşti. Kurda teknik olarak yukarı yönde 13,65 – 13,70 bölgesi kısa vadeli direnç bölgesi olmaya devam ediyor. 13,70 üzerinde ise yükselişin ivme kazanarak 13,85 – 13,90 bölgesini test etmesi beklenebilir. Aşağı yönde kısa vadede 13,50 ve 13,40 sırası destek seviyeleri olarak takip edilebilir.