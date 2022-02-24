Dolar yeniden 14 lirayı aştı, borsada sert düşüş var

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri operasyonuyla birlikte tüm dünyada dolar güçlenirken, dolar/TL 14,21'i gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 7'yi aşan kayıpla başlarken devre kesiciler çalıştı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’ya dönük işgal harekatının başlamasının ardından küresel piyasalarda deprem olurken, dolar/TL’de de yükseliş görüldü.

Dün gece 13,80 civarında hareket eden dolar/TL’de bu sabah 14 seviyesi aşıldı ve 14,22 seviyesi görüldü.

Dolar/TL’de Aralık 2021 sonrasında ilk kez 14 seviyesi görülmüş oldu.

Dün gece 15,65 seviyelerinde olan euro/TL’de de bu sabah 16,12 seviyesi görüldü.

Dünü 848 TL’den kapatan gram altın da 887 TL’yi aştı.

BORSA İSTANBUL SERT DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul’da vadeli işlemlerde açılışta yüzde 5’in üzerinde düşüş görüldü.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 7,6’lık çok sert düşüşle açıldı. Devre kesiciler çalıştı, işlemler durdu.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada “Saat 09:55:19 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur” denildi.

İşlemler 10.30 tekrar başlarken, saat 10.48 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 6,4 oranında ekside.

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