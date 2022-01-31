Ekmek fiyatları hakkında yeni açıklama

Fırıncıların sürekli artan maliyetlerden dolayı ekmeğe zam talepleri sürerken Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan yeni bir açıklama geldi. Balcı, "210 gram ekmek 3 liradan satılıyor. Ekmeğin 4 ya da 5 TL olması söz konusu değil" dedi.

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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ülke genelinde 200-210 gram ekmeğin 3 liradan satıldığını belirterek, “4 veya 5 lira gibi bir rakam söz konusu değildir” dedi.

Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, ekmeğin 4 ve 5 liradan satıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Balcı, “Bizler, ocak ayında işçilik ücretlerine gelen artışlar, elektrik, doğal gaz, maya vb. girdilerimizdeki yükselişleri dikkate alarak ülke genelinde kilogram fiyatı 12,5 lira olan ekmek fiyatını yine kilogram bazında 14-15 liranın üzerine çıkmaması yönünde gereken fedakarlığı yapmaktayız, yapmaya de devam ediyoruz. Ülke genelinde 200-210 gram ekmek 3 liradan satılmaktadır. 4 veya 5 lira gibi bir rakam söz konusu değildir” dedi.

‘RUHSATSIZ FIRINLAR VAR, BELEDİYE DEVREYE GİRMELİ’

Balcı ayrıca, “Hem fırınlarımızdaki maliyetlerin yükseltmesi sebebiyle hem de halk sağlığını tehdit eden üretimleri nedeniyle merdiven altı ruhsatsız fırınların bir gün daha üretim yapmamaları gerekmektedir. Belediyelerimizi de bu bağlamda göreve davet ediyoruz” ifadesini kullandı.

Artan maliyetler karşısında ayakta durmakta zorlanan İstanbul'daki fırıncıların, 1 Şubat'tan itibaren ekmeği 3.5-4 TL'den satmaya başlayacağı belirtilmişti. (DHA)



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