Elektriğe büyük zam geliyor

Üretim maliyeti ile tarife arasındaki fark büyüyor. Maliyeti 2.41 TL olan ancak 1.26 TL’ye satılan elektriğe 1 Mayıs’tan itibaren yeni zammın gelebileceği belirtiliyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Yılbaşı ve nisan ayında yapılan elektrik zamları sonrası maliyet artışları nedeniyle yeni zammın kapıda olduğu ifade ediliyor. Özellikle mesken abonelerine verilen elektrikte üretim maliyeti ile satış fiyatı arasındaki farkın yüzde 92'ye çıkması nedeniyle durumun sürdürülemez olduğu vurgulanıyor. Enerji Piyasaları Uzmanı Çağada Kırım, normalde sektörde zammın temmuzda beklendiğini belirtirken, maliyet makasının açılmasıyla bu zammın mayıs ayına çekilebileceğini kaydetti.

KATLANARAK ARTIYOR

Şu anda mesken düşük tüketim satış fiyatının kilovatsaat (kWh) başına 1.26 TL, üretim maliyetinin ise 2.41 TL olduğuna dikkat çeken Kırım, maliyet artış hızının böyle devam etmesi durumunda ağustos ayında üretim maliyetinin 3.54 TL'ye çıkacağını aktardı. Bu durumda aradaki farkın yüzde 92'den yüzde 181'e çıkacağını ifade eden Kırım, zammın gecikmesi durumunda oranının da katlanarak artacağını, zammın büyütülmek istenmeyeceğini dile getirdi.

Tüm abone gruplarında fiyat artışı söz konusu

BOTAŞ'ın elektrik üretim doğalgaz tarifesinin Ocak 2021'den bu yana standart metreküp başına 1.41 TL'den 10.75 TL'ye yükseldiğini söyleyen Çağada Kırım, artış oranının yüzde 600'ü bulduğunu belirtti. Tüm maliyetin elektrik satışına yansıtılmadığını ifade eden Kırım, ancak bunun sürdürülemez bir noktaya geldiğini aktardı. Kırım, “Tüm abone gruplarına zam bekleniyor. Zam oranını tahmin etmek şu an mümkün değil ama rakamlar ortada” dedi.