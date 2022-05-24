Elektriği vatandaşa pahalı satıp ucuza ihraç ediyoruz

Kilovatsaat başına elektrik 0.89 TL’ye ihraç edilirken, vatandaş bunu evlerde 1.89 TL’ye, ticarethanelerde de 2.74 TL’ye kullanmak zorunda kalıyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Yüksek elektrik fiyatları nedeniyle vatandaşlar faturalarını ödeyemezken, yurtdışına çok ucuza elektrik satıldığı ortaya çıktı. SÖZCÜ'nün yaptığı hesaplamalara göre, kilovatsaat (kWh) başına elektrik ihracatının birim fiyatı 0.0559 dolar (89 kuruş) oldu. Şu anda kWh başına mesken düşük tüketim bedeli 1.26 TL, yüksek tüketim 1.89 TL ödeniyor. Ticarethanede de elektriğe ödenen bedel ise 2.74 TL.

DIŞ TİCARET FAZLASI

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği'nin (TET) verilerine göre, bu yılın ilk 2 ayında yapılan elektrik enerjisi ihracatı 45.2 milyon dolar oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verilerine göre ise ocak ve şubat aylarında yapılan elektrik ihracatının miktarı 807.788.000 kWh seviyesine ulaştı. Böylece kWh başına yapılan ihracatın değeri 0.0559 dolar oldu.

En fazla elektrik ihracatı yapılan 3 ülke sırasıyla Bulgaristan, Suriye ve Yunanistan olurken, yılın ilk 4 ayındaki toplam elektrik ihracatı bedeli 94 milyon dolara ulaştı. Bunların dışında TET verilerine göre, Adana Yumurtalık, Kayseri, Kocaeli ve Bursa serbest bölgelerine de önemli miktarda elektrik ihraç edildiği görüldü. TÜİK'in verilerine göre Türkiye 2021 yılında 243.8 milyon dolarlık elektrik ihraç ederken, 54 milyon dolarlık da elektrik ithal etti. 2020'de de 81.8 milyon dolarlık elektrik ihracatı, 55.5 milyon dolarlık da ithalat yapılmıştı.

Irak ve Suriye önemli pazar

Türkiye'nin elektrik ihracatında son yıllarda Irak ve Suriye daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Geçen yılın 10 ayında Irak'a 150 megavatlık elektrik ihraç edilmişti. Bu yıl da Irak'la 500 megavatlık elektrik satış anlaşması yapıldı. Iraklı yetkililer bu anlaşmanın 1.000 megavata çıkabileceğini ifade ediyor. Bununla birlikte Suriye'de Türkiye'nin kontrolündeki yerleşim birimlerine de elektrik ihracı devam ediyor.